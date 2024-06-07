'Sular, Rüzgârlar, Araziler Arasında' Salt'ta

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Salt’ın, Havaya Dair sergisi, 18 Ağustos’a dek Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanında ziyarete açık. Disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından hazırlanan sergi, hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını odağına alıyor.

Sergiye, Sular, Rüzgârlar, Araziler Arasında adlı gösterim programı eşlik ediyor. Salt Beyoğlu’nun ikinci katında üç ayrı programda sunulan seçkide iklim, ekolojik kaynaklar, yapılı çevre ile gündelik pratikler arasındaki ilişkileri irdeleyen ve günümüzün kritik çevre sorunlarına eğilen sanatçı filmleri yer alıyor. 8 Haziran-8 Temmuz tarihlerinde gösterilecek ikinci seçki, dört kısa filmden oluşuyor.

Metal Bread [Metal Ekmek] ChingizNarynov’un belgesel filmi Metal Bread [Metal Ekmek] (2014), Kırgızistan’ın güneyindeki Mailuu-Suu kasabasında, yaşamını atık ampul yığınından topladığı alüminyum parçalarını satarak sürdüren yaşlı bir kadının bir gününe tanıklık ediyor. Sasha Litvintseva ile Graeme Arnfield’in Asbestos [Asbest] (2016) filmi, Kanada’nın Quebec eyaletindeki Asbestos kasabasında 2012 yılında kapatılan asbest maden ocağını odağına alıyor. Johannes Krell ve Florian Fischer’ın bir kireç taşı ocağının faaliyetlerini kayda aldığı Kaltes Tal [Soğuk Vadi] (2016), tahribatın çözümünü bir başka yıkımda arayan ikircikli insan bakışını sorguluyor. Gisela Carbajal Rodríguez’in yönettiği Oro Blanco [Beyaz Altın] (2018) ise Arjantin’in tuz çöllerindeki lityum madenciliğinin bölgedeki su kaynaklarına etkisini ve yerel halkın, yaşam alanlarının sömürülmesine karşı yürüttüğü mücadeleyi belgeliyor.

Orijinal dilinde Türkçe altyazılı ve tekrarlı olarak gösterilen filmler, 8 Haziran’dan 8 Temmuz’a Salt Beyoğlu’nun ikinci katında izlenebilir. Ayrıntılı bilgi için: saltonline.org. Asbestos [Asbest] Sular, Rüzgârlar, Araziler Arasında REKLAM Gösterim Programı #2 8 Haziran – 8 Temmuz 2024 Salt Beyoğlu, Kat 2 Metal Bread [Metal Ekmek] Chingiz Narynov, 2014, 45' Asbestos [Asbest] Sasha Litvintseva, Graeme Arnfield, 2016, 20'

Oro Blanco [Beyaz Altın] Kaltes Tal [Soğuk Vadi] Johannes Krell, Florian Fischer, 2016, 12' Oro Blanco [Beyaz Altın] Gisela Carbajal Rodríguez, 2018, 23'

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