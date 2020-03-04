Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 4 Mart Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 4 Mart günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 4 MART 2020

İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-03-04 06:20:13.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.