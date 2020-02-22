İstanbul'un belirli bölgelerinde planlı şekilde su kesintisi uygulanacak. İSKİ'den gelen duyuruya göre İstanbul'un Şişli ve Beykoz ilçelerinde su kesintisi uygulanacak. İşte su kesintisi saatleri

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