Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından İstanbul'da bugün uygulanacak elektrik kesinti programı belli oldu. İstanbul'un birçok ilçesinde muhtelif saatlerde elektrik kesintisi uygulanacak.

İşte 22 Şubat 2020 tarihli elektrik verilemeyecek o bölgeler:

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2005., 2025., 2032., 2033., 2034., 2035., 2051., 2057., 2058., 2060., 2061., 2062., 2063., 2064., 2065., 2066., 2067., 2068., 2069., 2071., 2072., 2073., 2074., 2075., 2076., 2077., 2078., 2079., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2085., 2090., 2093., 2095., OSMAN GAZİ sk // ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 679., 680., 681., 698., 699., 700., 701., 702., 703. ÇIKMAZ, 705., 714., 721., OSMAN GAZİ, ŞEHİT CENGİZ KARCIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2329967)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 74., 76., 78., DAVUTPAŞA sk / NİNE HATUN mah 109., 109/1., 110., 114., DAVUTPAŞA, KEMAL HATİPOĞLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2352118)

- İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 1006., 1015., 1018., 1019., 1022., 1025., 1026., 1027., 1028., 1029., 1030., 1031., 1032., 1033., 1034., 1040., 1041., 1042., 1043., KAZIM KARABEKİR, ŞEHİT ABDURRAHMAN AY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355877)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ALTINTEPSİ mah ÇİFTLİK sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355934)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BARBAROS mah 162., 167., 171., 172., 220., HOCA AHMET YESEVİ sk / KAZIM KARABEKİR mah 220., 284., 285., 286., 287., 290., 291., HOCA AHMET YESEVİ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2355931)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah BEKTAŞ, KARTOPU, KİBELE, KİRAZLI, MİGROS, ORMANLI, OSMANPAŞA, REŞİTPAŞA, SALİM BEY, UMUTLU, YASEMİN, ÇAKMAKLI, ÖZEN, ÜZENGİ, ŞIK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357899)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah ALACA, CEMRE, EMEKLİ, ERENCAN, FEVZİ ÇAKMAK, IŞIK, YUNUS EMRE, ŞAHİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357902)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU, FUAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357900)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah HAYDAR ALİYEV, ÇAM YOLU sk / TARABYA mah HAYDAR ALİYEV sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358836)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 865., PAZARYOLU sk / TALATPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1022., 1023., 1024., 1025., 1047., 1079., FATİH SULTAN MEHMET, PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357775)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, SÜZER sk / BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah AHMET TANER KIŞLALI, SÜZER, TAYFUN, YELKEN, YENGEÇ sk 09:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357793)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK, SANAYİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357898)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah SAĞLAM, SULH sk / REŞİTPAŞA mah İ.E.T.T SİTELERİ sk / İSTİNYE mah BORSA, EMEK, KAPLICALAR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358837)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 2.FULYA, 2.NERGİS, BADEM, GÜNEBAKAN, ÇALI, ÖRGÜ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2357994)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah IHLAMURDERE, MUMCUBAKKAL, ORTABAHÇE, ŞAİR LEYLA, ŞEHİT ASIM sk 12:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358980)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DIRGAZ, FATİH SULTAN MEHMET, GAZİ MUSTAFA KEMAL, KORUK ÇIKMAZI, KURTULUŞ, SAMYELİ, SELMA, ZAMAN, ÇAMOLUK sk / FATİH mah BEYZA, CANGÜL, FATİH SULTAN MEHMET, GAZEL, GAZİ MUSTAFA KEMAL, PEKMEZ DERESİ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358605)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ASAF, DALBASTI, ESKİ BAĞLAR, HAZIRLIK, KADIKÖY, KADIKÖY BAĞLARI, LAHZA, NURTANESİ, ÖZGERAY ÇIKMAZI sk / ORTAKÖY mah ABDİPAŞA, ACIÇEŞME, ARDIŞIK, ASLANTEPE, BAĞIMSIZ, CENGİZHAN, HACIBEY ÇIKMAZI, HALAT, HALİMBEY ÇIKMAZI, KABİL, KADIKÖY BAĞLARI, KEÇECİZADE, MANİ, MERA, MEYAN, MODERN, MİLLET BAHÇE, PERVANE, TAŞKÖPRÜ, TOKSÖZ, TORNACI, UZUNFISTIK, YEŞİLÖREN, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAKMAK, ÜLKE, İSPİNOZ, ŞAMPİYON, ŞENSOY, ŞİŞLİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360064)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah MECİDİYE, MÜHENDİS, OSMANBEY ÇIKMAZI, PETUNYA, SİTE, YALÇIN, ÇADIR ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, ÇAM SAKIZI, ÇANAK ÇIKMAZI sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2358869)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah BERAAT, BEREN, BESTEKAR, HAYMANA, OKTAY, YAŞAR KEMAL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360172)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah AKINALP, ALAN, ALİZE, AYGÜN, BEYLERBEYİ, EMİNÖNÜ, ERDEMLİ, FENER 1, FINDIKZADE, GÜLKAYNAK, GÜLİSTAN 3, GÜRCAN ŞAHİN, HASANOĞLU, IHLAMUR 2, KARAGÖZ, KIZILELMA, MAKBER, PAKSOY, SANCAM, TUNAHAN, TÜRKÖZ, ULUS 1, ÇİFTLİKKÖY, ÖTÜKEN, ÖZTUNÇ, İSTİKLAL 1, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360323)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE, ALTINKAYA, ALİZE, BANKALAR, BELDA, FUNDA 2, GÜVERCİNLİK, HÜR 1, LAVANTA 2, LODOS, MURATBEY, NAMIK KEMAL, PINAR 1, SELEN 1, SENA, SUDE, TAŞKUYU, TÜRKSOY, ULUS 1, YAVRU VATAN, YAVUZTÜRK, ÖZGÜÇ, ÖZIŞIK, ÜLKE, ÜLKÜMEN, ÜMİT, İSMETPAŞA 1, İSTİKLAL 1 sk / GÜZELCE mah ÜMİT 1 sk / KAMİLOBA mah NAMIK KEMAL 2 sk / ULUS mah İSMETPAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360322)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ACARLAR, AVCILAR, BALSU, BAĞLARBAŞI, CELALİYE, DEMİRBAŞ, FATİH SULTAN MEHMET, GÖKTUĞ, GÜRCAN ŞAHİN, HASRET 1, KARADENİZ, KAVAKLI, PIRLANTA, SERDAR, YÜKSEL, ŞELALE 2 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2360319)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah DEFNE, KASIM, KESTANE, KIZILCIK, MEHMET AKİF ERSOY, NAZIM, TAFLAN, ŞİMŞİR sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2361752)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MEHMET NESİH ÖZMEN mah KİRAZ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2361756)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah DARGIN, EYÜP SULTAN, HASBAHÇE, KUBAN, REHA, SEDA, ÖYKÜ sk / NURTEPE mah AYYÜZLÜ, BALSUYU, BİRSEN, DARGIN, DÜNYA, DİYAR, ELMALI, EMİN, EYÜP SULTAN, GÖRKEMLİ, GÜNEY, IRMAK, KAPTANPAŞA, KARANFİL, KUBAN, MALKOÇ, NAR ÇİÇEĞİ, NURSAL, PETEK, SEDA, SEZGİN, VADİ, YOL, ÇORUH, ÖĞÜT, ŞAİR NİGAR sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363585)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 109., ALTINTEPE, AY, BARBAROS, BERRAK, CİHAN, DAĞ, GÖKNAR, KAPTAN, MUHSİN YAZICIOĞLU, YAN YOL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363698)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah CEBECİ sk / KARAYOLLARI mah 648., 650., CEBECİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363534)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, DİNÇ, FESLEĞEN, FİLİZ, GÜNEBAKAN, MUTEDİL, NANE, NİLGÜN, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk 10:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363520)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CEYLAN, 2.KAYNAK, 3.KARANFİL, DEMİR, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, KARACA, KIVRIM, MISIR, NAKIŞ, ORMAN, ZAKKUM sk 08:00-18:00 saatleri arasında Deplase Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364812)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ALİÇAVUŞ, AYTEN, BİLGİLİ, ESENKAYA, FEHİME, GÜLTEKİN, GÜVERTE, HAVUZ, KARTEPE, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, OLİMPİYAT, SELAMOĞLU, TANIK, TAŞKIRAN, YAKINSU, YILDIRIM BEYAZIT sk / İSLAMBEY mah AYSEVEN, BADEGÜL, BAHARİYE, BAŞEĞMEZ, BEHRAMŞAH, BOSNA, BİLGİ, BİNGAZİ, CANAYDIN, CİVAN, ERTUĞRUL, ERÇETİN, FEDA, FELEK, FEVZİYE, FÜSUN, FİRUZAN, GALİP, GÜNGÖRMÜŞ, GÜVENLİ, KALYON, KAVACIK, KEŞŞAF, KONAKLI, KORHAN, MIZRAK, NURHAN, RAST, RİSALE, SALİM, TAŞPINAR, TEPEALTI, YALÇINKAYA, YAMANER, YEŞİLDERE, YILDIRIM BEYAZIT, ZERAFET, ÇALIŞKAN, ÇAMLIÇEŞME, ÇELİKBİLEK, ÇERKEZ, ÇOBAN sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARADENİZ mah 1169. sk / ŞEMSİPAŞA mah 15. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363701)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İLKYAZ sk / EKİNOBA mah ŞAKİR sk / KAMİLOBA mah SÜREYYA AYHAN sk / MİMAROBA mah AYLAN, AÇELYA 2, BAHAR, BELEN, BENGÜ, BEYLİKOVA, BİLLUR, CANDAN 1, DİLAY, ERGİN, FİGEN, GÜLNAZ, HANDAN, HARUN, KAMELYA, KOZLUK ÇIKMAZI, MANOLYA 5, MEŞAKKAT, MUSTAFA KEMAL, NARTANESİ, NEŞE, ONUR, SAĞLIK 1, SEHER 1, SEVAL, SEVDA, UĞUR MUMCU, YARAR, ZAMBAK 2, ÇARMIKLI, ÇAĞLA, ÖZKÖMÜR, ŞEHNAZ, ŞENAY, ŞULE, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah BAŞAR, BİLLUR, DİDEM, HAYIRLI, KOŞU, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, ÜNLÜSOY sk 09:00-17:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364817)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah İLKYAZ sk / EKİNOBA mah ŞAKİR sk / MİMAROBA mah AYLAN, BELEN, BENGÜ, BİLLUR, CANDAN 1, DİLAY, ERGİN, FİGEN, HANDAN, MEŞAKKAT, MUSTAFA KEMAL, NARTANESİ, ONUR, SEHER 1, SEVAL, UĞUR MUMCU, YARAR, ÇAĞLA, ÖZKÖMÜR, ŞENAY, ŞULE, ŞÜKRAN sk / SİNANOBA mah BAŞAR, BİLLUR, DİDEM, HAYIRLI, KOŞU, MUSTAFA KEMAL, OĞUZTÜRK, ÜNLÜSOY sk 03:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2364822)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-PİRİNÇÇİ mah AĞAÇKAKAN , ESKİ EDİRNE ASFALTI, MADEN, MENDERES, MÜŞERREF , SEYMEN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2363697)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABDÜLGAZİ, ALAGÖZ, ALAKOÇ, AYDOS, AYDOĞAN, BAYINDIR, BERCESTE, DARIVERDİ, EKİN, ERTAN, GÜLBAŞAK, GÜLDİBİ, GÜLYAZI, GÜNBAŞI, GÜNGÖREN, GÜNTEPE, HİCRET, KARACA, KARAKOL, NURSİMA, SONGÜL, SUNA, UÇANKUŞ, YAVUZTÜRK, YAŞAYANLAR, YENİHAN, YURTBEY, ÇELEBİ, ÖZTEKİN, ÖZTOPRAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365520)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah BAŞKIR, BÜLBÜL, CANSIZ, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİVAN, KADEM, KUĞU, LADİN, ÇARDAK, ÇAĞLA, ÇIĞIRTKAN, ÇİĞ, ÇİĞDEM, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365521)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah AKSEV, ASAF, CAN, CESUR, CEVAHİR, CEVHER, CİHAD, CİHAN, CİHANGİR, CİVAN, DOĞAN, DÖNENCE, DİLEK, KAĞITHANE BARBAROS, MURAT, NATO, OĞUZELİ, SİTE, YAYINCILAR, YILDIZ, ZÜHRE, ÇALIŞKAN, ÇAMLIBEL, ÇAMÖZÜ, ÇARDAK, ÇARIKÇI, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇAVDAR, ÇAĞDAŞ, ÇELİKAY, ÇINARLI, ÇİĞDEM, İBNİ SİNA, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah ABACI YOKUŞU, CESUR, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk 01:00-04:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366391)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TEKNİK, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, BARBAROS, BAĞIŞ, DADAŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DEKAN, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366467)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 65/2., 65/A sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366459)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah BUKLE, MEŞELİK, OTLUKBELİ, TAYAKADIN-YASSIÖREN sk / KARABURUN mah ARİFE, BEYAZ, BURCU , SAHİL, YOSUN sk / TAYAKADIN mah ADIM, AKINCILAR, AKSOY, ARABACILAR, ARKADAŞ, ARMAĞAN, ASUDE, ATILGAN, AYKUT, BAĞLAR SIRTI, BELİZ, BERAT, BEZİRGAN, BUKLE, BUĞDAY, BUĞRAHAN, DEMİR ALİ, FATİH, FERAY, FİKRET BEY, GÜLBAHAR, HAVUZLU EVLER, KALKANDERE, KESEBİR, KIRÇİÇEĞİ, KUDRET, KÖYİÇİ, MALATYALILAR, MAVİ, MUŞLULAR, NESLİHAN, ORTAKLAR, OĞUZTÜRK, PINARBAŞI, REHBER, SUDE, TAYAKADIN-TERKOS, TAYAKADIN-YASSIÖREN, TAYAKADIN-ÇİLİNGİR, ULUKAAN, YAĞMUR, YELDEĞİRMENİ, YUNUS, ÇAMOLUK , ÖZGE, İBRAHİM AĞA, İNİŞ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 1407/1. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366150)

- KISALTILMIS ADRES: İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BAKLALI mah sk / BALABAN mah sk / BOYALIK mah sk / DURUSU mah sk / KARABURUN mah sk / TAYAKADIN mah sk / TERKOS mah sk / YENİKÖY mah sk. 02:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366466)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 14., 15., 15/1., 219., 22/1., 22/2., 22/4., 223., 224., 23., 64/3., ZÜBEYDE HANIM sk 15:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365835)

- İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATATÜRK, PAPATYA, ÇİNÇİNDERE sk / SANAYİ mah ATATÜRK, VEHBİBEY sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366499)

- İSTANBUL,KAĞITHANE, GÜRSEL MAH. NURTAÇ CAD. BAYRAKTAR SOK. 28 NİSAN CAD. 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366498)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah GÜLERYÜZ, KUMSU, PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365626)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367258)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah BATTAL, BAĞIŞ, BİNGÖL, BİRDAL, CEYDA, DUMAN, ERDAL, SAKARYA, SONBAHAR, TABİP, TATLI, TEKNİK, ŞAHİNLER sk / YEŞİLCE mah ALINTERİ, ATATÜRK, BARBAROS, BAĞIŞ, DADAŞ, DALGIÇ, DEFİNE, DEKAN, DESTEGÜL, DOĞA, DİKEN, EMİRŞAH, SONBAHAR, TEKNİK, TOKGÖZ, YUNUS EMRE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368064)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah ABBAS, ACEMOĞLU, ADAKALE, ALİBEY, AYAZMA, CELAL BAYAR, CEPHANECİ, CÖMERTTÜRK, GENÇSOY, GÜNEY, HALAT, HARUN ÇORBACIOĞLU, HOŞSOHBET, ILICA, KADIKÖY BAĞLARI, KAZASKER, KERPİÇHANE, KODAK, KURTULUŞ, KUZEY, KÜLAHLI, KÜRDAN, MAVİŞ, MİDYE ÇIKMAZI, OKAN, RİTİM, SOKULLU, SULTAN SELİM, SULTANDAĞ, SUSUZ, SÜNGER, TACETTİN ÇORBACIOĞLU ÇIKMAZI, TEVAZU, TOPHANE, ÇAYIRBAŞI, ÇORBACIOĞLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367956)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HİCRET mah ABDULLAH GÜL sk 09:00-11:28 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365822)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AHMET ADNAN SAYGUN, MARMARA SİTESİ YOLU, TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU sk 09:01-13:01 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366455)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ORTAKÖY mah AYDINLIK, BEREN, LEYLEKYUVASI, MANDIRA, MARMARA SİTESİ YOLU, MEHMETÇİK, ORTABAYIR, PORTAKAL YOKUŞU, SARMACI, TAVUK ÇIKMAZI, TÜRK HAVA YOLLARI SİTESİ YOLU, URGANCI, YENİKALDIRIM, İNCİ sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365544)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ARAP CAMİ mah FERMENECİLER, PERÇEMLİ, TERSANE sk / BEREKETZADE mah BANKALAR sk / KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah GÜMRÜK, KEMANKEŞ, RIHTIM sk / MÜEYYETZADE mah ARŞIN, AYNALI LOKANTA, KEMERALTI, NECATİBEY sk 21:00-01:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2365564)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah BALIKÇI, DR SADIK AHMET, KORU ÇIKMAZI, NASİP, TAVLA, TURNA, ÇUKUR sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2366465)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 23 NİSAN, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, ALAGEYİK, ALPARSLAN, BATI TRAKYA, DİLARA, ESKİPINAR, GÜLBAHAR, GÜRSES, HALE, KADİFE, MARTI, NEŞE, NİNE, SEVİMLİ, ÇAYIRBAŞI, ÇETİK, ÇİMEN, İSTANBUL sk 09:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367336)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah DURUSU PARK, ÖZYURT sk 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368156)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.HAZAR, 1.YASEMİN, 1.ÇAMLIK, 1.ŞEHİT CEMAL DİNÇ, 1233., 1234., 4.AKASYA, EVLİYA ÇELEBİ, GÖÇMEN, KORULU, SELVİ, SERTAÇ, ÖZLEM, ŞEHİT MURAT AKIN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367174)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.KUBİLAY, 1.SAKA KUŞU, MASLAK ÇEŞME, SAMİ PAŞA, ÇOBAN sk / İNÖNÜ mah 1.AKGÜN, 1.DUMLUPINAR, 1.GÜR, 1.KUBİLAY, 1.ŞEN, 1316., 2.BİRLİK, 2.ÇİMEN, 3.ÖZGÜR, DOĞAN, KALE, MASLAK ÇEŞME, OĞUZHAN, PİRSULTAN, YASİN, YILDIRAY, ÇOBAN, İSTİKLAL sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368277)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 1.GAZİ, KAYALI, OĞUZHAN sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368303)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKDAĞ, BAYIR, FUADİYE, FUADİYE ÇIKMAZI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YENİ BAYIR, ZOR BAYIR, İMRAHOR sk 10:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368336)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.TÜRKELİ, 1.ÇAKIR, MASLAK ÇEŞME, SARAY, VURAL sk 09:30-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2368314)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 1. KISIM mah EKREM BEY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, ZÜBEYDE HANIM sk / CEVİZLİK mah EBUZİYA, İSTANBUL sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk / YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk / ZEYTİNLİK mah BİLGİ, EBUZİYA, EKREM BEY, HALİT ZİYA UŞAKLIGİL, HOCA HASAN, LAMİBEY, MABET, MOR MENEKŞE, ODABAŞI, PANCAR, TAŞEVLER, TÜRKÇÜ, YAKUT, ÖMER NACİ, ŞEHİT NUSRET sk. 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2367585)

- Çekirge ve çevresi node03 22.2.2020 03:46:36 08:00-20:00 saatleri arasında Trafo bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(1)

- Çekirge ve çevresi node03 22.2.2020 03:46:36 08:00-20:00 saatleri arasında Trafo bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(19750473)