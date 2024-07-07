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        Haberler Gündem Sulama kanalına girip akıntıya kapılan 4 yaşındaki çocuk boğuldu - Güncel haberler

        Sulama kanalına girip akıntıya kapılan 4 yaşındaki çocuk boğuldu

        Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında akıntıyla sürüklenen ve vatandaşlarca sudan çıkartılan 4 yaşındaki Cumali Eren Dalkıran, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 00:20 Güncelleme: 07.07.2024 - 00:20
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        Sulama kanalına girip akıntıya kapılan 4 yaşındaki çocuk boğuldu
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        Olay, gündüz saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle Muhtarı Aydın Kızıltaş, evinin balkonunda oturduğu sırada sulama kanalında akıntıyla sürüklenin bir çocuk gördü.

        Evinden çıkan Kızıltaş, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildirdi. Çocuğun sürüklendiği yöne doğru giden muhtar ve çevredeki vatandaşlar, Yunus Emre Mahallesi'nde çocuğu sudan çıkardı. Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

        Tedaviye alınan çocuk, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polisin yaptığı soruşturma sonucu çocuğun 4 yaşındaki Cumali Eren Dalkıran olduğu belirlendi. Çocuğun cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Çocuğun ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

        Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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