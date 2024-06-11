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        Haberler Magazin Şükran Ovalı tatil sezonunu açtı! Mayo ve bikiniyle poz verdi - Magazin haberleri

        Şükran Ovalı tatil sezonunu açtı

        Havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu açan Şükran Ovalı, bikini ve mayolu fotoğraflarını sosyal medya üzerinden gözler önüne serdi. Ovalı'yı plajda görenler, bir markanın katalog çekimine denk geldiğini sansa da gerçek, ünlü oyuncunun sıradan bir tatilde olmasıydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 10:10 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:10
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        Çekim değil, sıradan tatil
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        Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Şükran Ovalı, havaların iyiden iyiye ısınmasıyla soluğu tatil beldesinde aldı.

        Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Şükran Ovalı, tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

        39 yaşındaki oyuncu, ilk olarak beyaz bir bikiniyle objektif karşısına geçti.

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        Daha sonraki günlerde leopar desenli bir mayo giymeyi tercih eden Şükran Ovalı, arkadaşı Gözde Seda Altuner'e poz verdi.

        Paylaşımlarını sürdüren Şükran Ovalı, ardından beyaz bir mayo giydi. Ovalı, plak kombinini beyaz şapka ve taktığı kolye ile tamamladı.

        Şükran Ovalı'nın plajda sürekli fotoğraf çektirdiğini görenler bir firmanın katalog çekimiyle karşılaştıklarını sansa da gerçek, ünlü oyuncunun sıradan bir tatilde olmasıydı.

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        #Şükran Ovalı
        #Gözde Seda Altuner

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