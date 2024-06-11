Eyüpsporlu futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evlilik sürdüren Şükran Ovalı, havaların iyiden iyiye ısınmasıyla soluğu tatil beldesinde aldı.

Denizin ve güneşin keyfini çıkaran Şükran Ovalı, tatilinden kesitleri de sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

39 yaşındaki oyuncu, ilk olarak beyaz bir bikiniyle objektif karşısına geçti.

Daha sonraki günlerde leopar desenli bir mayo giymeyi tercih eden Şükran Ovalı, arkadaşı Gözde Seda Altuner'e poz verdi.

Paylaşımlarını sürdüren Şükran Ovalı, ardından beyaz bir mayo giydi. Ovalı, plak kombinini beyaz şapka ve taktığı kolye ile tamamladı.

Şükran Ovalı'nın plajda sürekli fotoğraf çektirdiğini görenler bir firmanın katalog çekimiyle karşılaştıklarını sansa da gerçek, ünlü oyuncunun sıradan bir tatilde olmasıydı.