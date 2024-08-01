Suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri Haniye için Tahran'da cenaze töreni
Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da bulunduğu konutta uğradığı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından Tahran'da binlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenleniyor. Haniye'nin cenazesi buradan Doha'ya götürülecek
- 1
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için geldiği İran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi.
- 2
Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.
- 3
Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.
-
- 4
Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.
- 5
Düzenlenen törenin ardından Haniye'nin naaşı Katar'ın başkenti Doha'da defnedilecek.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.