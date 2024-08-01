Hamas lideri Haniye öldürüldü: Neler biliniyor?

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Hamas lideri İsmail Haniye'nin 31 Temmuz gecesi, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta uğradığı suikast sonucu öldürülmesinin yankıları sürüyor. İsrail'in hem Tahran'a hem de Beyrut'a düzenlediği saldırılarda 24 saat içinde Hamas lideri Haniye ve üst düzey Hizbullah yetkilisi Fuad Şükr öldürüldü.

Haniye için bugün Tahran'da cenaze töreni düzenlenecek, cenazesi Doha'ya gömülecek. Şükr için de bugün cenaze töreni düzenlenecek, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşma yapması bekleniyor.

Bölgede yükselen bu tansiyonun ardından neler yaşanacağı belirsizliğini korurken, İsrail'in bu iki saldırısı Gazze'de ulaşılmaya çalışılan ateşkes umudunu azalttı.

REKLAM 'İsrail'i zorlu günler bekliyor' Haberi Görüntüle NETANYAHU: İSRAİL'İ ZOR GÜNLER BEKLİYOR İsrail, Haniye'ye yönelik saldırıyı doğrudan üstlenmedi ancak saldırıyı reddeden bir açıklama da yapılmadı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün kabine toplantısının yaptığı açıklamada Haniye'nin öldürülmesine değinmedi. Netanyahu, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarını işaret ederek "her senaryoya hazır olduklarını" ileri sürerek, Gazze’deki saldırıları sonlandırma konusunda içeriden ve dışarıdan baskı altında olduklarını ancak saldırıları sürdüreceklerini kaydetti. İsrail'i ileride zorlu günlerin beklediğini söyleyen Netanyahu, ülkesinin “İran ve eksenine karşı varoluşsal bir savaş içerisinde olduğunu” savundu.

Hamas'ın yeni lideri kim olacak? Haberi Görüntüle Üst düzey bir Hamas yetkilisi Halil el-Hayya, Tahran'da düzenlediği bir basın toplantısında, tanıkların ifadelerine dayanarak Haniye'nin kaldığı konutta kendisine "doğrudan" isabet eden bir füzeyle öldürüldüğünü söyledi. Haniye, İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. Pezeşkiyan, suikasttan sonra ülkesinin toprak bütünlüğünü ve onurunu savunacağını söyledi. Katliama alkıştan sonra artan gerilim! Haberi Görüntüle NYT: HAMANEY İSRAİL'E SALDIRI EMRİ VERDİ İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'i suçladı ve Haniye'nin ülkesinde hedef alınması nedeniyle İran'ın intikam alacağını söyledi. New York Times'ın haberine göre, Hamaney'in İran'a İsrail'e doğrudan saldırması emrini verdi.

Haniye'nin ölümünün ardından Hamas da suikastın "cezasız" kalmayacağını vurguladı. Birleşmiş Millletler Genel Sekreteri António Guterres, saldırıların "tehlikeli bir tırmanış" olduğunu söyledi. REKLAM İsrail Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Eski Başkanı Emekli General Amos Yadlin, Çarşamba gecesi saldırıların "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Beyrut'ta ve Tahran'da olmak üzere iki üst düzey kişiyi hedef alan bir operasyon" olduğunu söyledi.