Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama | Dış Haberler

        Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama

        Eski ABD Başkanı Trump, seçim mitingine uğradığı silahlı saldırının ardından ikinci kez açıklamada bulundu. Amerikalılara "birlik olma" çağrısında bulunan Trump, "Korkmayacağız, bunun yerine inancımızda dirençli kalacağız ve kötülüğe karşı meydan okuyacağız." dedi. Trump, ayrıca bu hafta Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonunun (RNC) yapılacağı Wisconsin'den konuşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 15:58 Güncelleme: 14.07.2024 - 15:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan yeni açıklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Pensilvanya'daki uğradığı silahlı saldırıdan kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki ikinci açıklamasını yaptı. Bu paylaşımında Trump, Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonunun (RNC) bu hafta yapılacağı Wisconsin'den konuşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Haberi Görüntüle

        "KORKMAYACAĞIZ"

        Suikast girişiminin ardından ikinci kez açıklamada bulunan Trump şu ifadeleri kullandı yazdı:

        Dünkü düşünceleriniz ve dualarınız için herkese teşekkür ederim, çünkü düşünülemez olanın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı.

        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Haberi Görüntüle

        Korkmayacağız, bunun yerine inancımızda dirençli kalacağız ve kötülüğe karşı meydan okuyacağız. Sevgilerimiz diğer kurbanlara ve ailelerine gidiyor.

        REKLAM

        "BİRLİK OLMAMIZ GEREKİYOR"

        Yaralıların iyileşmesi için dua ediyor, korkunç bir şekilde öldürülen vatandaşın anısını kalbimizde taşıyoruz.

        Dünyadan Trump'a yönelik saldırıya kınama
        Haberi Görüntüle

        Şu anda birlik olmamız ve Amerikalılar olarak gerçek karakterimizi göstermemiz, güçlü ve kararlı kalmamız ve kötülüğün kazanmasına izin vermememiz her zamankinden daha önemli.

        Ülkemizi gerçekten seviyorum, hepinizi seviyorum ve bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Donald Trump
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        KPSS'den çıktı, başına yorgun mermi isabet etti!
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        İzmir'deki elektrik akımı faciasında 29 gözaltı kararı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Heyelanda sürüklenen araçtaki bebek aranıyor!
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Komşusunu, kapısını tekmeleyip tehdit etti: "Sizi delik deşik edeceğim"
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Bacanağı, polislerin yanına sürünce Hatice öğretmeni öldürdü!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Final günü geldi çattı!
        Final günü geldi çattı!
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Güzelliği sonu oldu
        Güzelliği sonu oldu
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Habertürk Anasayfa