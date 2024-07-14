Dünyadan Donald Trump'a yönelik suikast girişimine kınama mesajları

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Dünya, Donald Trump'a miting alanında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı konuşuyor. Trump saldırıda sağ kulağından yaralanırken, bir izleyici hayatını kaybetti. Durumunun iyi olduğu açıklanan Trump, yaptığı ilk açıklamada "Ülkemizde böyle bir olayın yaşanması inanılmaz" dedi.

Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı? Haberi Görüntüle

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefonda görüştü. Biden daha sonra kısa bir basın açıklaması da yaptı ve saldırıyı kınadı.

Biden, herkesin, eski Trump'a yönelik saldırıyı kınaması gerektiğini belirterek, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." dedi. Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.

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Dünya liderlerinden Trump'a yönelik suikast girişime peş peşe kınama mesajları geldi. İngiltere Başbakanı Kier Starmer mitingdeki "yaşananları görünce dehşete düştüğünü" söyledi ve "Siyasi şiddetin hiçbir şekilde toplumlarımızda yeri yoktur." dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Düşüncelerim, bir suikast girişiminin kurbanı olan ve kendisine acil şifalar dilediğim Donald Trump ile birlikte. Bir aktivist hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de yaralandı. Bu demokrasilerimiz için bir trajedidir. Fransa, Amerikan halkının şokunu ve öfkesini paylaşmaktadır" dedi. Hollanda Başbakanı Dick Schoof, saldırıyı gördüğünde şoka uğradığını belirterek, “Eski başkan ve mevcut başkan adayı Donald Trump'a yapılan saldırı karşısında şok olduk. Yaralarının hafif olması sevindiricidir. Kendisine acil şifalar diliyor, kendisine ve ailesine en iyi dileklerimi gönderiyorum. Düşüncelerim bu saldırıdan etkilenen herkesle birlikte. Siyasi şiddet tamamen kabul edilemez” ifadelerini kullandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Donald Trump'a Pennsylvania'daki bir mitingde yapılan saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımı ifade etmek istiyorum. Şiddet ve nefretin demokrasilerde yeri yoktur. Eski Başkan Trump'a ve diğer yaralılara acil şifalar dilerken, hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum” derken, Japonya Başbakanı Fumio Kishida, “Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı sağlam durmalıyız. Eski Başkan Trump'ın bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum” dedi. Japonya Başbakanı Fumio Kishida, "Demokrasiye meydan okuyan her türlü şiddete karşı sağlam durmalıyız." ifadelerini kullandı. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, saldırının "endişe verici" olduğunu söylerken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau yaşananların "mide bulandırdığını" söyledi. REKLAM

Bu hafta NATO zirvesi için ABD'yi ziyaret ederken Trump'la görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, "bu karanlık saatlerde" dualarının eski başkanla olduğunu söyledi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pensilvanya'dan gelen gelişmeleri "endişeyle takip ettiğini" söyledi ve Trump'a acil şifalar diledi. Meloni, "Seçim kampanyasının önümüzdeki aylarında diyalog ve sorumluluğun nefret ve şiddete üstün gelebileceği" yönündeki umudunu dile getirdi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Trump'ı bir arkadaşı olarak nitelendirerek kendisine acil şifalar diledi ve: "Olayı şiddetle kınıyoruz. Şiddetin siyasette ve demokrasilerde yeri yoktur." ifadelerini kullandı. Birleşmiş Milletler Genel sekreteri António Guterres'in sözcüsü, saldırıyı kınadı ve bunu "siyasi şiddet eylemi" olarak nitelendirdi.