Eski ABD Başkanı Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
ABD'de başkanlık seçimi için yarışan Donald Trump'ın mitinginde silahlı saldırıya uğraması dünya gündemine oturdu. Trump, sağ kulağından yaralanırken mitingde bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından konuşan Trump, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." dedi. FBI saldırganın 20 yaşında olduğunu açıkladı
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ABD'de Kasım ayında gerçekleşecek başkanlık seçimleri için Joe Biden ve Donald Trump arasındaki yarış sürerken, Trump'ın mitinginde suikast girişimine uğraması dünya gündemine oturdu.
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TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA
Trump, Pensilvanya'da bir mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda sağ kulağında yaralanan Trump, saldırının ardından bir tıbbi tesise götürüldü ve durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada, "Ülkemizde böyle bir olayın gerçekleştiğine inanmak güç." dedi.
Kurşun isabet ettikten sonra "bir şeylerin yolunda gitmediğini hemen anladığını" dile getiren Trump, çok fazla kan kaybı yaşadığını belirtti.
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SALDIRGAN MİTİNG ALANININ DIŞINDAN ATEŞ ETTİ
ABD Gizli Servisi, şüpheli bir saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini ve saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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SALDIRGAN 20 YAŞINDA
Mitinge gerçekleştirilen silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. FBI, Trump'a miting sırasında suikast girişimi düzenleyen ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıkladı.
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Soruşturmanın devam ettiği ifade edilen açıklamada, olay hakkında bilgi sahibi kişiler, FBI'ın internet sitesine veya doğrudan telefon üzerinden bilgi paylaşmaya çağırıldı.
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GÖRGÜ TANIKLARINI POLİSİ ÖNCEDEN UYARDIKLARINI İDDİA ETTİ
Diğer yandan BBC'nin haberin göre birden fazla görgü tanığı, polis görevlilerini, çatıdaki şüpheli ateş açmadan dakikalar önce bilgilendirdiklerini öne sürdü.
Greg Smith adlı bir katılımcı, saldırganın, izleyiciler tarafından saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce görüldüğünü iddia etti.
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BIDEN: ABD'DE BU TÜR HASTALIKLI ŞİDDETE YER YOK
Dünyadan Trump'a yönelik saldırı girişimine kınama mesajları gelirken ilk açıklama ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Trump ile telefonda da görüşen Biden yaptığı basın açıklamasında "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok" dedi.
Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.
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Joe Biden, herkesin bu şiddeti kınaması gerektiğini belirtti.
ABD Başkanı Biden, "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok." vurgusu yaptı.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.