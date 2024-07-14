Eski ABD Başkanı Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?

BIDEN: ABD'DE BU TÜR HASTALIKLI ŞİDDETE YER YOK

Dünyadan Trump'a yönelik saldırı girişimine kınama mesajları gelirken ilk açıklama ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Trump ile telefonda da görüşen Biden yaptığı basın açıklamasında "ABD'de bu tür hastalıklı şiddete yer yok" dedi.

Bu tür olayların gerçekleşmesine izin verilmemesi gerektiğinin altını çizen Biden, "Buna asla göz yumamayız." diye konuştu.