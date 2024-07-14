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        Haberler Dünya Trump'ın saldırıdan hemen sonra çekilen fotoğrafını destekçileri tişörtlere bastı, satışa çıkardı | Dış Haberler

        Trump'ın saldırıdan hemen sonra çekilen fotoğrafını destekçileri tişörtlere bastı, satışa çıkardı

        Eski ABD Başkanı Trump'a seçim mitinginde düzenlenen silahlı saldırı dünya gündemine otururken, Trump'ın saldırıdan hemen sonra sağ yumruğunu gökyüzüne kaldırdığı anlarda çekilen fotoğraf da gündem oldu. Dünyanın dört bir yanında gazete manşetlerinde yer alan bu fotoğraf Trump'ın destekçileri tarafından tişörtlere basıldı ve Trump'ın seçim kampanyasına destek olmak için satışa sunuldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 14.07.2024 - 14:38
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        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
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        Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim mitinginde silahlı saldırıya uğramasından birkaç saat sonra destekçileri, Trump'ın saldırıdan hemen sonra sağ yumruğunu kaldırarak verdiği pozu tişörtlere bastı ve satışa sundu.

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        ABD Gizli Servisi'nin yaptığı açıklamada, Cumartesi günü Pensilvanya'daki bir mitingde önde gelen Cumhuriyetçi adayı hedef alan saldırıda bir seyircinin öldüğü ve iki kişinin de ağır yaralandığı belirtildi. Trump saldırının ardından sahneden indirilirken sağ kulağından kan akıyordu. 20 yaşındaki silahlı adam, teşkilat tarafından hemen vurularak öldürüldü.

        Trump destekçileri Trump'ın yeniden seçilme hedefine destek olmak ve suikast girişiminin seçim kampanyasına fayda sağlaması için çalışmalarına başladı.

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        İçerik yaratıcısı HodgeTwins, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın fotoğrafının üzerinde "Dövüş! Dövüş! Dövüş!" yazılı bir tişörtün satışa çıktığını duyurdu ve tişörtten elde edilen kârın yüzde 100'ünün Trump'ın seçim kampanyasına gideceğini söyledi.

        Bir başka paylaşımda ise adamın tişörtünde "Ateş etmek beni daha güçlü hale getiriyor" ifadeleri görüldü. Bir diğerinde ise Trump'ın görselinin üzerinde "Asla durmayacağım" ifadeleri yazıldı.

        Trump destekçilerinin hazırladığı bu ürünlerin ABD ile sınırlı değil. Tişörtlerin Çin'in Yiwu kentindeki bir mağazada ve birçok çevrimiçi Çinli satıcıda satışa sunulduğu görüldü.

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        #ABD
        #Donald Trump
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