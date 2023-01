HABERTURK.COM

Henüz Sudoku ismini almadan önce ilk olarak 1979'da bir New York (ABD) dergisinde ortaya çıkmıştır. Bu oyun 1970'lerde Leonhard Euler tarafından icat edilmiştir ve mimar Howard Gardner tarafından tasarlanmıştır. Daha sonra bir Japon şirketi oyunu 1980'lerde bu oyuna ilgi duyarak Japonya'da popülerlik kazandırmıştır. Söz konusu modern Sudoku ise bildiğimiz hale gelene kadar üzerinde birkaç değişiklik yapılmıştır ve adı Sudoku olarak değiştirilip Japonlar tarafından piyasaya sürülmüştür. 2005 yılına gelindiğinde de artık tüm dünyada bilinir hale gelmiştir.

Sudoku Nasıl Oynanır?

Klasik Sudoku, 3×3 alt matrislere bölünmüş 9×9 matristen oluşur ve birden dokuza kadar olan sayıları her sütun ve satırda birer kez kullanarak kutuların içine yerleştirmeniz gerekir. Amaç, eksik sayıları tekrar etmeden bu kutulara yazmaktır. Bu oyunun bize sunduğu ve çoğu kişinin zorlayıcı bulduğu özellik de budur. Ancak sabır ve zihinsel eğitim ile oyunu çözmek zamanla kolaylaşmaktadır. Mesele sadece bol bol pratik yapabilmektir. Sudoku nasıl oynanır diye merak ediyorsanız tercih ettiğiniz aşamalara göre aşağıdaki talimatları takip edebilirsiniz.

Kolay/Başlangıç ​​Seviyesi

Bir satırda yalnızca üç sayının eksik olduğunu fark edersek o zaman bu eksik sayılar ne satırda ne de sütunda tekrar edilmeden girilmesi gereken sayılardır. Eksik sayıların hangileri olduğunu keşfettikten sonra tek yapmanız gereken her birinin gidebileceği bir konum bulmak olacaktır. Her kutuda zaten konumlanmış olan sayıyı diğer kutularda da bulmanız ve bulunduğu satırda veya sütunda tekrarlanmadığından emin olmanız gerekir. Temizlemek istediğiniz herhangi bir sayı için aynı taramaları yapabilir ve bu şekilde eksik sayıları tek tek çözebilirsiniz.

Orta ve Zor Seviye

Bu ızgaralarda sağlanan sayılardan hangilerinin eksik olduğunu tahmin etmek için mevcut rakamların biraz azaltılması gerekir. Tablo başına iki ila üç sayı hedef alınabilir ve geri kalanı, onu çözebilmek için yeteneklerinize ve stratejilerinize bağlı olacaktır. Zor seviye durumunda ise ızgara başına yalnızca bir sayı sunulur, bu nedenle bunun bir sayı bulmacası olduğunu göz önünde bulundurarak hangi sayıyı yerleştireceğinize daha fazla önem vermeniz ve dikkat etmeniz gerekecektir. herhangi bir kutuda hiçbir sayının tekrarlanamayacağını da unutmamalısınız.

Sudoku'yu Daha İyi Oynamak İçin İpuçları

Tek tek temizleme: En iyisi sayılardan tek tek kurtulmaktır. Önerilen ilk şey, en yüksek sayı olan 9 ile başlamaktır. Dokuzların nereye gideceğini aşağı yukarı netleştirdikten sonra sekize geçin. Böylece büyükten küçüğe tüm sayıları yavaş yavaş yerleştirmeye başlayın. Ne aynı ızgarada ne de aynı sütunda hiçbir sayı tekrara düşemez. Dolayısıyla Sudoku oynamanın püf noktaları arasında yer alan taktiklerin, sayıları olabildiğince çabuk temizlemenize yardımcı olması beklenir.

Önce düşünüp not alma: İyi düşünmeniz hatta o kutularda olduğundan şüphelendiğiniz sayıları not almanız önemlidir. Bir kalemle, daha sonra unutmamak için her kutuda olduğunu düşündüğünüz sayıyı küçük bir şekilde yazın. Bu, tüm sayıların temizlenmesi söz konusu olduğunda ve ızgarayı eksik olanlarla doldurmak için son sayıları gözden kaçırdığınızda size yardımcı olacaktır.

Organize olma: Bir ızgaradan diğerine sürüklenmeyin, çünkü bu şekilde bunalırsınız ve Sudoku’da düzenli bir şekilde ilerleyemezsiniz. Tüm dikkatinizi tek bir hücreye odaklamak en iyisidir. Bu sayede odaklanmak için 3x3 kutulara bölünmüş büyük bir ızgara kutusu yerine, yalnızca 3x3 kutulardan oluşan tek bir hücreniz olur. Bu hem dikkatinizi kaybetmemenize yardımcı olur hem de oyunla birlikte ilerlemek için ihtiyacınız olan stratejileri daha iyi işlemenizi sağlar.

Materyal kullanımı: Kalem ve kağıt ile oynayacaksanız o kutuya konulması gereken sayıdan kesinlikle emin olsanız bile oyuna asla kalem kullanarak başlamayın. Bir sayıyı düzeltmeniz ve geri dönmeniz gerekebileceği ihtimaline karşı kurşun kalem ve silgi kullanın.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner