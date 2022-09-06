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'Suda doğum'un ilk örneklerinden biri Anadolu'daymış!

Kars'taki Ani Örenyeri'nde yapılan kazıda, Türk ilim adamı ve şairlerinden Anili Kadı Burhaneddin-i Anevi'nin bir eserinde doğumundan bahsettiği büyük hamamda, taş küvet bulundu

06.09.2022 - 14:19 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan ve birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı için dünya kenti, medeniyetler beşiği olarak nitelendirilen Ani Örenyeri'nde arkeolojik kazılarla tarihi zenginlikler gün yüzüne çıkartılıyor.

  • AA'nın haberine göre UNESCO tarafından 2016'da Dünya Miras Listesi'ne dahil edilen Ani'de, Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan öncülüğünde yürütülen kazı çalışmalarına 20 üniversiteden bilim insanları ile sanat tarihçiler ve öğrenciler katılıyor.

  • Bu yıl devam eden kazılarda, Türk ilim adamı ve şairlerinden Anili Kadı Burhaneddin-i Anevi'nin doğumundan bahsettiği Selçuklu dönemine ait büyük hamamda taş küvete rastlanıldı.

  • "ESERİNDE 1143 YILINDA ANİ'DEKİ BÜYÜK HAMAMDA DÜNYAYA GELDİĞİNİ DİLE GETİRİR"

    Ani Örenyeri Kazı Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan, Ani Örenyeri'ndeki kazı çalışmalarına 2022 sezonunun 4'üncü dönemine devam ettiklerini söyledi. Kazı çalışmalarının 5 farklı noktada sürdüğünü anlatan Arslan, şöyle konuştu:

  • "Büyük oranda toprak altındayken ilk kez 2020 yılındaki çalışma sezonunda açığa çıkarmaya başladığımız hamamdaki kazı çalışmalarına bu tarihten beri devam edilmiş ve artık nihayete erdirme aşamasına yaklaşılmıştır.

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