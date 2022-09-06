'Suda doğum'un ilk örneklerinden biri Anadolu'daymış!

Suda doğumun tarihte anlatılan örneklerinden bahseden Arslan, şunları kaydetti:

"Her ne kadar Mısır hiyerogliflerinde (Antik döneme ait yazı sistemi) suda doğumla ilgili sahnelerin olduğu belirtilse de söz konusu sahneler suda doğumu değil, normal doğum sahnelerini içerir. Mısır firavunlarının suda doğum yöntemiyle doğduğuna dair iddialar ise efsaneden öteye geçemez.