Suçlu filmi 2016 yılında çekildi, filmin yönetmenliğini Ariel Vromen üstlendi.

SUÇLU FİLMİNİN OYUNCULARI

Oyuncular: Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds

SUÇLU FİLMİNİN KONUSU

Tehlikeli bir bilgisayar korsanını takip etmekte olan CIA ajanı Bill Pope (Rya Reynolds),gizemli bir şekilde öldürülür...Korsanın yeriyle ilgili çok önemli bilgilere sahip ajanın bütün yetenekleri ve hafızası, deneysel bir yöntem aracılığıyla tehlikeli bir suçlu olan Jericho Stewart'a (Kevin Costner) aktarılır. Ancak ajanın özel anıları da işin içine girince Stewart'ın karakteri yavaş yavaş değişime uğramaya başlar.