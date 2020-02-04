04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
“Suç örgütü” oldukları öne sürülen Sedat Şahin ve Burhanettin Saral liderliğindeki iki grubun yargılandığı davada yeni gelişme yaşandı. Savcı, Sedat Şahin ve Burhanettin Saral’ın da arasında olduğu 77 kişinin “Örgüt yöneticiliği, örgüt üyesi olmak ve örgüte bilerek yardım” suçlarından delil yetersizliğinden beraatını istedi.
SUÇ ÖRGÜTÜ DELİLİ YOK
Habertürk’ten Serdar Kulaksız’ın haberine göre, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya ilişkin görüşünü açıklayan duruşma savcısı 15 sayfalık mütalaa verdi. Mütalaada, iddianame konusu olayda bazı sanıklar hakkında çeşitli eylemler tespit edilmiş ise de bu eylemlerin örgüt hiyerarşisi içerisinde ve suç işlemesi yönünde alınan her hangi bir talimat ile gerçekleştirildiğine, suçtan elde edilen gelirin örgüt içerisinde paylaştırıldığına veya bir yerde toplandığına ve suç işlemek için kurulan bir örgütün varlığını gösterecek delil bulunmadığı ifade edildi.
AYRI AYRI BERAATLARINI TALEP ETTİ
Mütalaada, “Burhanettin Saral ve Sedat Şahin’in de arasında bulunduğu 8 sanığın “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, 66 sanığın “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak”, 3 sanığın ise “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek, isteyerek yardım etmek” suçlarını işlediklerine dair haklarında mahkumiyet hükmü kurmaya yeterli, şüpheden uzak kesin ve somut delil edilemediği gerekçesi ile ayrı ayrı beraatlarına karar verilmesini talep etti.
ŞAHİN’İN 31 YIL HAPSİ İSTENDİ
Savcı sanık Sedat Şahin’in “Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi”, “Resmi belgede sahtecilik” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Muhalefet” suçlarından 17 yıldan 31 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını diğer suçlardan ise beraatına karar verilmesini istedi. Şahinler grubunda yer aldıkları öne sürülen 16 sanığın ise “Suçu üstlenme”, “Görevi kötüye kullanma”, “Tasarlayarak adam öldürme” “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet” suçlarından 1 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında hapisle cezalandırılmalarını talep etti.
BURHANETTİN SARAL’IN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Savcı, sanık Burhanettin Saral’ın, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Muhalefet” suçundan 1 yıldan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğer suçlardan ise beraatına karar verilmesini istedi. 15 kişinin, Sedat Şahin’in öldürülmesine teşebbüs eyleminin de arsında bulunduğu çeşitli eylemlerden “Kasten adam öldürmeye teşebbüs”, “Kasten adam öldürmeye teşebbüse yardım”, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Muhalefet”, “Nitelikli yağma”, “Nitelikli yağmaya teşebbüs”, “Kasten yaralamaya teşebbüs” suçlarından 1 yıl ile 18 arsında değişen hapisle cezalandırılması talep edildi. Savcı, hakkında yakalama kararı bulunan 3 sanık hakkında da dosyanın ayrılmasına karar verdi.
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