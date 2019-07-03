03 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Haziran ayı enflasyon rakamını açıklanmasıyla memur maaşları ile SSk, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı emekli aylıklarına temmuz ayı itibarıyla yapılacak zamlar belli olmasının ardından şube müdürü maaşları ne kadar? 2019 Temmuz ayı emekli şube müdürü maaşı ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte memur ve emeklilere 2019 yılının ikinci zammı yapılmış oldu. İşte şube müdürü maaşlarına dair detaylar...
ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?
TÜİK Haziran ayı verilerine göre 2019'un ilk yarısında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 5.01 arttı. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Haziran ayı enflasyonuna bağlı olarak yüzde 5.01 zam yapılacak. Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 6 oranında zam yapılacak. Şube müdürü ve emekli şube müdürü maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılmış olacak.
ŞUBE MÜDÜRÜ VE EMEKLİ ŞUBE MÜDÜRÜ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zam oranından sonra Ocak ayından bu yana 2.908 lira alan emekli şube müdürü yapılan zammın ardından 3.083 lira maaş alacak. Ocak ayından Temmuz ayına kadar 6.146 lira maaş alan çalışan şube müdürü ise artık 6.515 lira aylık alacak.
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