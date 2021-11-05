Subay alımı 2021 başvuruları için son günlere girildi. Peki, subay alımı 2021 şartları neler ve başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

TSK SUBAY ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Bu sene 25 Ekim'de başlayan 2021 MSB subay alımı başvuruları 7 Kasım 2021 tarihinde sona erecek.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Tabip sınıfı sözleşmeli subay adayı ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni sınıfı muvazzaf subay adayı alımı için başvurular ise https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden ve e-devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.

SEÇİM AŞAMALARI NELER?

Seçim aşaması faaliyetleri aşamaları şu şekilde:

1) Genel Kültür Sınavı

2) Evrak Kontrol (asıl başvuru),

3) Fiziki Değerlendirme,

4) Kişilik Değerlendirme Testi,

5) Fiziki Yeterlilik Testi (Spor),

6) Mülakat Sınavı,

7) Sağlık Kurulu Raporu İşlemleri,

8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.