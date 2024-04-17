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        Haberler Ekonomi Para Şubatta cari açık 3.3 milyar dolar oldu - Para Haberleri

        Şubatta cari açık 3.3 milyar dolar oldu

        Cari işlemler hesabı şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 17.04.2024 - 10:53
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        Şubatta cari açık 3.3 milyar dolar oldu
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        Merkez Bankası (TCMB) şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre cari işlemler hesabı şubatta 3 milyar 265 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari açık ise 2 milyar 106 milyon dolar oldu.

        Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, şubatta 4 milyar 751 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 381 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 1 milyar 957 milyon dolar olarak gerçekleşti.

        Birincil gelir dengesi kaleminde 849 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde ise 46 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

        şubatta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 142 milyon dolar net çıkış gerçekleşirken, portföy yatırımlarında 4 milyar 415 milyon dolarlık net giriş oldu.

        Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 136 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetlerinde ise 98 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

        Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 659 milyon dolar, 3 milyar dolar ve 500 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

        Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 696 milyon dolar net artış kaydetti.

        Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 220 milyon dolar net artış, Türk lirası cinsinden ise 274 milyon dolar net azalış olmak üzere toplamda 54 milyon dolarlık net azalış gerçekleşti.

        Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 115 milyon dolar ve 265 milyon dolar net kullanım, Genel Hükümet ise 138 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

        Resmi rezervlerde şubatta 6 milyar 230 milyon dolarlık net azalış oldu.

        2023 Ocak-Şubat 2024 Şubat 2024 Ocak-Şubat
        A- CARİ İŞLEMLER HESABI -19.461 -3.265 -5.787
        1. İhracat 37.584 20.777 40.503
        2. İthalat 60.741 25.528 49.660
        Mal Dengesi -23.157 -4.751 -9.157
        3. Hizmet Gelirleri 11.759 6.377 12.993
        4. Hizmet Giderleri 6.779 3.996 7.821
        Mal ve Hizmet Dengesi -18.177 -2.370 -3.985
        5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.488 1.062 2.106
        6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.707 1.911 3.816
        Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -19.396 -3.219 -5.695
        7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -65 -46 -92
        B. SERMAYE HESABI -38 -9 24
        C. FİNANS HESABI -4.109 -2.026 -211
        8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 921 382 631
        9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.616 240 1.150
        10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 1.400 1.807 2.602
        11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 2.105 6.222 8.107
        11.1. Hisse Senetleri -671 -136 50
        11.2. Borç Senetleri 2.776 6.358 8.057
        12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 4.146 1.875 6.853
        12.1. Merkez Bankası
        12.2. Genel Hükümet 1 1
        12.3. Bankalar 4.277 1.936 6.200
        12.4. Diğer Sektörler -131 -62 652
        13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 6.855 -372 1.040
        13.1. Merkez Bankası 1.089 45 108
        13.2. Genel Hükümet -254 -138 -121
        13.3. Bankalar 3.474 210 3.227
        13.4. Diğer Sektörler 2.546 -489 -2.174
        Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -15.390 -1.248 -5.552
        D. NET HATA VE NOKSAN 1.372 -4.982 -6.885
        GENEL DENGE 14.018 6.230 12.437
        E. REZERV VARLIKLAR -14.018 -6.230 -12.437
        14. Resmi Rezervler -14.018 -6.230 -12.437
        15. Uluslararası Para Fonu Kredileri

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