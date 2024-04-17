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        Haberler Yaşam Balıkesir'in atlı profesörü! "Görünce büyük bir heyecana kapılıyorlar"

        Balıkesir'in atlı profesörü

        Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne geçici görevlendirme ile gelen 46 yaşındaki Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, kampüste ve çevredeki kırsal mahallerde atla gezmeye başlayınca 'atlı profesör' olarak nam saldı. Prof. Dr. Gündüz, amacının üniversite bünyesindeki Atlı Spor Topluluğu'nu aktif hale getirmek ve at sevgisini aşılamak olduğunu söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:33
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          İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne 1 yıllık görevlendirme ile gelen Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, mesaiye başladığı günden bu yana kampüs içinde atla geziyor.

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          Bu nedenle okulda 'atlı profesör' olarak tanınan Prof. Dr. Gündüz, üniversiteye 8 kilometre mesafedeki Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne de atla gidiyor. Çevredeki kırsal mahallelere de atıyla ziyaretlerde bulunan Prof. Dr. Gündüz, yaşlı ve genç demeden isteyenleri de atına bindiriyor.

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          Prof. Dr. Gündüz, öncelikle amacının Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Atlı Spor Topluluğu'nu aktif bir hale getirmek ve gittiği kırsal mahalledekilere at sevgisini aşılamak olduğunu söyledi.

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          "Bal-At İstanbul'da bir semt değil. Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Atlı Spor Topluluğu'nun kısaltılmış adı" diyen Prof. Dr. Gündüz, "Amacımız; atalarımızdan süregelen atçılık ve binicilik geleneğini sürdürmek, at sevgisini aşılamak, üniversitemiz bünyesinde bu konuda yeteneği olan arkadaşlarımızın yeteneklerini kullanma fırsatı sağlamak, binicilik faaliyetlerinin kampüs bünyesindekilere ve halka ulaştırmak" dedi.

           

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          "ATI GÖRÜNCE BÜYÜK BİR HEYECANA KAPILIYORLAR"

          Üniversitenin merkez kampüsüne Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne atla gittiğini de belirten Prof. Dr. Can Gündüz, "Kampüsle çiftlik arasındaki mesafeyi genellikle atlarla sağlamaktayım.

        • 6

          Buradaki amacım; atları ulaşım aracı olarak kullanmaktan ziyade geçtiğimiz köylerdeki insanlara at sevgisi aşılayabilmek, küçük kardeşlerimizin hayallerine bir nebze de olsa dokunabilmek ve aynı zamanda geçmişte atlarla ilgili hatıraları bulunan büyüklerimizin de anılarını yad edebilmek.

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          Ayrıca da öğrencilerle at bakımı, beslenmesi ve sağlığı konularını işlemekle birlikte aynı zamanda binicilik derslerini de yapmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca yolculuğumuzda farklı köylerden geçiyoruz. Çocukların ve yetişkinlerin tepkisi çok heyecan verici oluyor.

           

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          Özellikle onların ata dokunup, atı sevmeleri ve isteyenlerin binmeleri gerçekten çok hoş görüntüler oluşturuyor. Çocukların yanı sıra yaşlı bireyler de atı görünce büyük bir heyecana kapılıyorlar" diye konuştu.

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