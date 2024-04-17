Bu nedenle okulda 'atlı profesör' olarak tanınan Prof. Dr. Gündüz, üniversiteye 8 kilometre mesafedeki Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne de atla gidiyor. Çevredeki kırsal mahallelere de atıyla ziyaretlerde bulunan Prof. Dr. Gündüz, yaşlı ve genç demeden isteyenleri de atına bindiriyor.