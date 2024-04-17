İngiltere "dünyanın en sert sigara yasaklarından" birini onayladı: 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı

İngiltere'de "dünyanın en sert sigara yasaklarından" biri onayladı, böylece 2009'dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı.

Yeni neslin hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı dün parlamentoda oylandı. Avam Kamarası'nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı.

"SİGARASIZ NESİL" YARATMA GİRİŞİMİ

"Sigarasız nesil" yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı.

Dün akşam onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak.

Yasa sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeriyor.

Benzer bir yasak Yeni Zelanda da kabul edilmiş ancak yasa yürürlüğe girmeden önce ülkenin yeni koalisyon hükümeti tarafından yürürlükten kaldırılmıştı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Yeni Zelanda'daki U dönüşünün fikrini değiştirmeyeceğini söylemişti.

BORIS JOHNSON'DAN "DELİCE" YORUMU

İngiltere Başbakanı Sunak'ın 15 yaş ve altındaki herkesin sigara satın almasını yasaklama planı eski başbakanlar Liz Truss ve Boris Johnson dahil olmak üzere iktidardaki Muhafazakar Parti'nin bazı üyelerini de kızdırdı.

Eski başbakan Boris Johnson, yasa için "delice" ifadesini kullanmayı seçmişti.

Johnson sonrası başbakanlık koltuğuna oturan ve ülkenin en kısa süre başbakanlık yapan ismi olan Liz Truss ise yasanın "özgürlük" karşıtı olduğunu savundu.