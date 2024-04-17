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        Haberler Gündem 3. Sayfa 35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı - Son haberler

        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!

        Antalya'da, 69 yaşındaki Abdüsselam Abay'ın, önceki gece tartıştığı, 35 yıllık hayat arkadaşı 66 yaşındaki Türkan Abay'ı, 25 bıçak darbesiyle öldürdüğü öğrenildi. Sabah saatlerinde oğlunu arayıp, "Anneni öldürdüm" diyen Abay, savcılıktaki ifadesinde ise olayın bir anlık öfkeyle meydana geldiğini ve pişman olduğunu söyledi. Katil zanlısı koca tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2024 - 08:05 Güncelleme: 17.04.2024 - 08:46
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        35 yıllık eşini 25 kez bıçaklamış! İlk ifadesi ortaya çıktı!
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        Antalya'nın Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde, 4 katlı apartmanın üst katındaki dairede oturan Abdüsselam Abay (69) ile eşi Türkan Abay (66), önceki gece bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

        GECE ÖLDÜRDÜ SABAH OĞLUNU ARADI

        DHA'da yer alan habere göre büyüyen tartışmada Abdüsselam Abay, eşini bıçakla öldürdü. Abay, dün sabah oğlu E.A.'yı arayıp, "Anneni öldürdüm" dedi.

        ÜZERİ BATTANİYE İLE ÖRTÜLÜ BULUNDU

        Oğlunun ihbarı üzerine eve giden polis ekipleri, Türkan Abay'ı yatak odasında yatar vaziyette, üzeri battaniye ile örtülü buldu. Ekiplerin yaptığı incelemede Türkan Abay'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

        25 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

        Yapılan incelemede Türkan Abay'ın sol karın ve göğüs bölgesinde 17, yüzünde 3, boynunun sol kısmı ve sol kolunda 2'şer ve köprücük kemiğinde 1 olmak üzere 25 bıçak darbesi belirlendi.

        CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI

        Abay'ın cenazesi incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Şüpheli Abdüsselam Abay Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evde gözaltına alınırken, olayda kullanılan bıçağa ise el konuldu.

        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        Türkan Abay'ın hayatını kaybettiğini duyan mahalledeki kadınlar apartmanın önüne geldi. Cenaze çıkarılırken kadınlar büyük üzüntü yaşadı.

        "BİR ANLIK ÖFKEYLE OLDU"

        Abdüsselam Abay, Manavgat Adliyesi’nde cumhuriyet savcısına ifade verdi. İfadesinde olayın bir anlık öfkeyle meydana geldiğini ve pişman olduğunu belirten Abay, sevk edildiği sulh ceza hakimi tarafından "yakın akrabayı kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

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