Su Verimliliği Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması amacıyla hazırlanan 'Su Verimliliği Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

📍Su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması amacıyla hazırladığımız "Su Verimliliği Yönetmeliği" Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



💧 #SudaSıfırKayıp anlayışıyla en değerli hazinemize sahip çıkmaya ve geleceğimiz için bugünden çalışmaya devam edeceğiz.… pic.twitter.com/KpnkkfVQOB — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) December 26, 2024

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Yönetmelik kapsamında suyun verimli kullanılması için hedeflenen bazı maddeler şu şekilde:

- Suyu verimli kullanan faaliyetlere yönelik olarak mavi, yeşil ve turkuaz olmak üzere üç farklı seviyede Su Verimliliği Belgesi verilecek,

- Suyun verimli kullanımı konusunda sağlanan başarıları belgelendirerek, sürdürülebilir su yönetimini teşvik edilecek, REKLAM - Yönetmelik kapsamında 'Akıllı Su Verimliliği Yönetim Sistemi' kurulacak, - Sistem ile su verimliliği uygulamalarında veri yönetimini güçlendirilecek ve sürecin etkin takibi sağlanacak, - Suyun korunması ve verimli kullanımı için oluşturulacak dijital altyapı ile su yönetiminde kalıcı bir dönüşüm gerçekleştirilecek.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.