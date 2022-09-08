Böylece kişinin bağışıklık sistemi bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Burun akıntısının çok fazla sebebi olabileceği gibi genellikle nezle, grip, soğuk algınlığı gibi mevsimsel hastalıklardan kaynaklanmaktadır. Bazen de alerjik reaksiyonlar kişide hapşırmayla beraber su gibi burun akıntısına neden olabilir. Küçük çocuklarda çok fazla görülen su gibi burun akıntısı yetişkinlerde de görülebilen bir rahatsızlıktır. Burun akıntısını geçirebilecek evinizde bile uygulayabileceğiniz kolay yöntemler vardır. Ancak yine de uzun süren burun akıntısında mutlaka uzman bir doktorla görüşmek gerekir.
Burun akıntısı su gibi olduğunda çok rahatsız edicidir. Herkes bunun sebebini merak eder. Bazen burunda bir iltihap yüzünden oluşabileceği gibi bazen de alerji yüzünden görülebilir. Hemen her yaş grubunda su gibi burun akıntısı görülebilir. Gribal enfeksiyonlarla beraber de çok fazla görülen su gibi burun akıntısında eğer görülen sümük kanlı vs. değilse korkulacak bir durum yoktur. Genellikle bu şekilde olan burun akıntısı berraktır. Burnun aşırı boşalmasıyla kişi rahatlamaktadır. Ancak yeniden akıntı olunca yine rahatsızlık verici bir durum oluşur. Odanın nemli olması genellikle su gibi burun akıntısına iyi gelen bir yöntemdir. Bu içeriğimizde su gibi burun akıntısı neden olur, nasıl geçer? Su gibi burun akıntısına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte su gibi burun akıntısı ile ilgili merak edilenler…
Su Gibi Burun Akıntısı Neden Olur?
Bazen su gibi burun akıntısı rahatsızlığı ortaya çıkabilmektedir. Kişiye rahatsız anlar yaşatan bu hastalığın pek çok nedeni olabilir. Peki su gibi burun akıntısı neden olur? Temelde gribal enfeksiyonlar, burnun tahriş edilmesi, sinüzit, sinüslerle ilgili hastalıklar su gibi burun akıntısına yol açabilir. Bazen çok yaygın olmamakla beraber migren, tümörler ya da yabancı cisimler de burnun su gibi akmasına neden olabilir.
Su Gibi Burun Akıntısı Nasıl Geçer?
Su gibi burun akıntısı geçmediğinde çok rahatsız edici olduğundan pek çok kişi su gibi burun akıntısı nasıl geçer? Diye merak etmektedir. Öncelikle ılık bir duş almak akıntın durmasına yardım edebilir. Bir de havanın nemli olması burna iyi geldiğinden oda nemlendiricisi ya da buhar makinesi kullanmak da burun akıntısını geçirebilir. Ancak akıntı eğer kısa zamanda geçmezse mutlaka bir doktorla görüşün ve onun verdiği ilaçları düzenli alın.
Su Gibi Burun Akıntısına Ne İyi Gelir?
Herkes burnu akmaya başlayınca özellikle de akıntı su gibiyse hemen geçsin ister. Peki su gibi burun akıntısına ne iyi gelir? Öncelikle burnunuz çok fazla akıyorsa su/sıvı tüketimini arttırmanız gerekmektedir. Çünkü su gibi burun akıntısı su kaybına neden olacağından sıvı takviyesi yapmazsanız halsizliğe neden olabilir. Buhar da burun akıntısına iyi geldiğinden ılık bir banyo, oda nemlendirici ya da buhar makinesi sizi rahatlatabilir. Diğer yandan ılık bitki çayları, bal, limon, kara biber, zencefil, soğan ve sarımsak gibi besinler de burun akıntısına iyi gelmektedir.
Su Gibi Burun Akıntısı Corona Belirtisi mi?
Salgın hastalıklar yüzünden pek çok kişi su gibi burnu aktığında korku duyar ve su gibi burun akıntısı Corona belirtisi mi? Diye sorar. Bütün burun akıntısı rahatsızlıkları kesinlikle coronadır demek mümkün değildir. Ancak Corona belirtilerinden birinin burun akıntısı olduğu da unutulmamalıdır.
Su Gibi Burun Akıntısı Nasıl Önlenir?
Su gibi burun akıntısı nasıl önlenir? Diye merak edenlere öncelikle bol sıvı tüketmelerini söyleyebiliriz. Bunun dışında ılık duş ve bitki çaylarının da mutlaka faydası olacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!