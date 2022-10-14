Uzmanlar her bireyin metabolizmasının farklılığından dolayı bu diyetlerin herkeste aynı sonuca yol açmayacağını önemle belirtmeye devam ediyor. İşte son zamanların popüler diyetlerinden biri olan su diyeti nedir ve nasıl yapılır? Su orucu diyeti kaç kilo verdirir? Sorularının cevapları.

Su diyeti, özellikle oyuncuların deneyip önerdiği ve yoğun kilo kaybı nedeniyle kişilerin de radarına girmiştir. Sağlıklı bir vücut ve metabolizma için suyun önemi göz ardı edilemez. Doğru bir şekilde tüketimi yapıldığında kilo kaybına da yol açan suyun diyetinin nasıl yapıldığı ise merak konusu. Doğru uygulanmadığı takdirde sağlık sorunlarına yol açabilecek su diyeti hakkında bilinmesi ve dikkat edilmesi gereken tüm detayları sizler için yazımızda bir araya getirdik.

Su Diyeti 1 Haftada Kaç Kilo Verdirir?

Her diyette olduğu gibi su diyetinde de 1 hafta gibi kısa bir sürede kilo verilip verilemeyeceği merak edilir. Su diyeti tek başına uygulandığında kişiler için olumlu bir sonuç ortaya çıkmaz. Su diyeti ile birlikte doğru beslenme programı ve egzersizler uygulandığı takdirde 1 haftada 7 kilo verildiği ifade edilir. Ancak bu kadar hızlı kilo vermenin kişiler için sağlıklı olmadığı unutulmamalıdır.

Su Diyeti Nasıl Yapılır?

Su diyeti yapmak isteyen kişiler, bunun nasıl uygulanacağını merak eder. Bu işlem 7 günlük su orucu ya da su diyeti olarak bilinmektedir. Su orucu için dikkat edilmesi gereken en önemli nokta kişinin genel sağlık durumudur. Düzenli kullanılan ilaçlar ya da kronik rahatsızlığı olan kişilerin su orucundan uzak durması gerekmektedir. Su orucu için kişilerin uzman bir diyetisyen de destek alması önerilir. Su diyeti yapması önerilmeyen kişiler arasında hamile, emziren kadınlar, yaşlılar ve migreni olanlar yer alır.

Su diyetinde önemli olan nokta yemekten önce su içilmesidir. Kişilerin gün içinde en az 3 litre su tüketmesi gerekir. Sabah aç karnına 2 ya da 3 bardak su tüketimi ile başlanmalı ve gün içinde sebze ile tüketim tercih edilmelidir. Haşlanmış sebze ile uygulanan yemek programı sporla da desteklenmelidir.

Su Orucu Diyeti İle Nasıl Kilo Verilir?

Su içerek zayıflama düşüncesi kişilere basit ve hızlı bir çözüm olarak görülür. Ancak hayatımızın en önemli parçası olan su ile yapılan diyette dikkatli davranılması zaman istenemeyen sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Su orucu ile birlikte kişiler beslenme tarzlarında da değişiklik yapar ve diyet süresince yağlı ve kalorisi yüksek yiyecek ve içeceklerden uzak durur. Su tüketimi ve sağlıklı beslenme ile birlikte vücutta hızlı bir ödem kaybı meydana gelir. Bunun yanı sıra bağırsaklar temizlenir ve metabolizma daha hızlı çalışır.

Tarçınlı Su Diyeti

Kişiler su diyetini farklı şekillerde de yapabilir. Bunlardan biri tarçınlı su diyeti, bir diğeri ise limonlu su diyeti olarak karşımıza çıkar. Tarçınlı su diyetinde tarçına alerjisi olmayan kişiler gün içinde tüketecekleri 3 litre suyun bir litresini tarçınlı olarak içebilir. Bunun yanı sıra limonlu su diyetinde içilen suyun tamamında limon bulunabilir. İçeceklerin içerisine nane ve maydanoz da eklenmesinde herhangi bir sakınca yoktur. Ancak tarçınlı ve limonlu su diyeti sırasında herhangi bir mide ve sağlık problemi meydana gelirse diyet sonlandırılmalıdır.