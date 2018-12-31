Habertürk’e mesaj gönderen işsizlik maaşı almakta olan çok sayıda okurumuz, asgari ücret artışından faydalanıp faydalanamayacağını sordu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 523 bin 852 kişi işsizlik maaşı alıyor.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre, işsizlik maaşı, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı oranında bağlanıyor. Genel kural böyle olmakla birlikte, işsizlik maaşı, brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamıyor. Bu nedenle, brüt ücreti ne kadar olursa olsun 2018 yılında bağlanan işsizlik maaşları bin 611 TL’yi aşamıyor.

BRÜT ÜCRETE DİKKAT

İşsizlik maaşında brüt ücret olarak, işverenin her ay Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirdiği prime esas kazanç dikkate alınıyor. Son dört aylık ortalama brüt ücreti 4 bin 60 TL ve üzerinde olanlara, tavan uygulaması dolayısıyla 2018 yılında bin 611 TL işsizlik maaşı bağlandı.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KİMLERİN İŞSİZLİK MAAŞINI ARTIRACAK?

Asgari ücrete yüzde 26 oranında artış yapılması dolayısıyla gelecek yıl, işsizlik maaşının alt sınırı 806 TL’den bin 15 TL’ye, en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin 31 TL’ye çıkacak.

Asgari ücretteki bu artış, işten ayrılmadan önceki son dört ayda ortalama brüt ücreti 4 bin 60 TL’nin üzerinde olup, halen işsizlik maaşı olanları etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 5 bin lira olan kişi, normalde bin 984 TL işsizlik maaşı alabilirken, 2018’deki üst limit dolayısıyla bin 611 lira işsizlik maaşı bağlanmıştı. Yeni yıldan itibaren bu kişinin işsizlik maaşı bin 985 TL’ye yükselecek. İşsiz kalmadan önceki brüt ücreti 4 bin 500 lira olan kişilerin işsizlik maaşı bin 786 TL’ye çıkacak. Brüt ücreti 5 bin 500 lira ve üzeri olan kişilerin işsizlik maaşı ise bin 611 TL’den 2 bin 31 TL’ye çıkacak.

ALT LİMİTTEN İŞSİZLİK MAAŞI ALANLAR

İşsizlik maaşı halen 806 TL olanlar, asgari ücret artışından faydalanamayacak. İşsizlikten önceki brüt ücreti 4 bin 60 TL’nin altında kalanların işsizlik maaşı yeni yılda da değişmeyecek.

2019 yılında en az dört ay asgari ücret düzeyinde ücret alanlar işsiz kaldığında kendilerine bin 15 TL işsizlik maaşı bağlanacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARIN SAYISI ARTIYOR

İŞKUR’un verilerine göre, bu yıl işsizlik maaşı alanların sayısı özellikle eylül ayından sonra hızla artmaya başladı. Ocak ayında 438 bin olan işsizlik maaşı alanların sayısı mayıs ayında 412 bin kişiye kadar geriledi. Hazirandan itibaren işsizlik maaşı alanların sayısı artışa geçerken, eylülde 457 bine, ekimde 476 bine, kasımda ise 523 bine yükseldi.



600 GÜN PRİM ÖDEME KOŞULU

İşsizlik maaşı alabilmek için, son 3 yılda en az 600 gün prim ödenmesi ve son 120 gün hizmet akdiyle çalışılması gerekiyor. İŞKUR’a işsizlik başvurusunun, iş akdinin feshinden itibaren 30 gün içinde yapılması gerekiyor.

İşsizlik maaşından yararlanma koşulları şöyle:

– İş akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdiyle çalışmak,

– Son üç yıl içinde 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemek.

– İş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde başvurmak.

– Hizmet akdinin işveren tarafından sona erdirilmesi.

– Hizmet akdinin işçi tarafından “haklı” bir nedene dayalı olarak feshedilmesi.

– İşyerinin el değiştirmesi veya başkasına geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedenleriyle işten çıkarılmış olmak.