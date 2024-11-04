Su altında kalan mahallesinin üzerinde balık avlıyor

"Kuşçu önceden çok güzeldi. Çocukluğumuz buralarda geçti, buralarda büyüdüm. Çocukluğumda oltayla balık tutardım. Baraj su tutunca tekne aldım, balıkçılığa başladım. Şu an bulunduğum yerde benim köyüm vardı, bahçelerim vardı, onun üzerinde balıkçılık yapıyorum, o da beni üzüyor. Bu yaştan sonra yapacak bir şey de yok, ekmek kapımız.