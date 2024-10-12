ÖSYM'den üç sınav: STS Eczacılık, EUS, STS Diş Kekimliği sınav ve sonuç tarihi nedir?
ÖSYM hafta sonu aynı anda dört sınav düzenleyecek; STS Eczacılık, EUS, DUS, STS Diş Hekimliği. Sınav takviminde merak edilen tüm tarihler paylaşıldı. Öte yandan, ÖSYM sınav giriş belgesi ekranı da açıldı. İşte, sınav ve sonuç tarihleri ile sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...
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ÖSYM yarın aynı anda dört sınav düzenleyecek; STS Eczacılık, EUS, DUS, STS Diş Hekimliği. Binlerce adayın katılımıyla gerçekleşecek sınavlar için merak edilen tüm tarihler netleşti. Sınava gireceklerin ÖSYM üzerinden sınav giriş belgesi alması gerekiyor. İşte, detaylar...
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STS ECZACILIK SINAV VE SONUÇ TARİHİ
Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2024-STS Eczacılık sınavı 13 Ekim 2024 tarihinde saat 10.15'te yapılacak. Sonuçlar 5 Kasım 2024 günü ÖSYM üzerinden açıklanacak.
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EUS SINAV VE SONUÇ TARİHİ
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 13 Ekim Pazar günü saat 10.15'te yapılacak. Sonuçlar 5 Kasım tarihinde açıklanacak.
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STS DİŞ HEKİMLİĞİ VE DUS SINAV VE SONUÇ TARİHİ
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2024-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavı ile Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 13 Ekim 2024 tarihinde yapılacak ve sınav saat 10.15'te başlayacak. Sonuçlar ise 7 Kasım günü açıklanacak.
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ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
ÖSYM yarın yapılacak dört sınav için sınav giriş belgesi ekranını açtı. Aşağıdaki linkten sınav giriş belgenizi alabilirsiniz.