Strong Türkiye etiketi dünya Twitter listesinde en çok konuşulan konulardan biri durumunda. Peki Strong Türkiye ne demek ve anlamı nedir?

STRONG TÜRKİYE NE DEMEK?

Strong, İngilizce bir kelime olup güçlü anlamına geliyor.

Strong Türkiye (Güçlü Türkiye) etiketi ile ilgili şimdiye dek 400 bine yakın tweet atıldı ve söz konusu TT, orman yangınları ile ilgili atılıyor...