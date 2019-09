Stranger Things Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen dizi aynı zamanda Shawn Levy ve Dan Cohen tarafından üretilmiştir. Temmuz 2016'da yayınlanan ilk sezonda Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono ve Matthew Modine ana kadroda, Noah Schnapp ve Joe Keery yardımcı rollerde yer aldı. İkinci sezonda, Schnapp ve Keery ana kadroya dahil olurken Sadie Sink, Dacre Montgomery, Sean Astin ve Paul Reiser ise diziye katıldı. İşte Stranger Things oyuncuları ve Stranger Things dizisinin konusu...

Stranger Things Konusu

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.

Duffer Kardeşler, dizinin üçüncü bir sezon ile devam edeceğini doğruladı ve finalinin dördüncü veya beşinci sezonda gerçekleşeceğini duyurdu.

Stranger Things Oyuncuları

Oyuncu kadrosu ve karakterler

Winona Ryder – Joyce Byers, kocası Lonnie'den boşanmış, Will ve Jonathan Byers'ın annesi.

David Harbour – Jim Hopper, Hawkins Emniyet Müdürü amiri. Küçük kızı kanserden öldükten sonra eşinden boşandı, bu da alkolik birisi olmasına neden oldu.

Finn Wolfhard – Mike Wheeler, Karen ve Ted'in oğlu, Nancy'nin küçük kardeşi ve Will Byers'ın üç arkadaşından biri. Akıllı ve dürüst bir öğrencidir ve arkadaşlarına bağlıdır. Eleven'dan hoşlanmaktadır.

Millie Bobby Brown – Jane Ives / Eleven ("El"),psikokinetik yeteneklere, sıradışı bir görünüme ve sınırlı kelime dağarcığına sahip genç bir kız. Mike, Dustin ve Lucas'la arkadaş olur. İkinci sezonda gerçek kimliğinin Terry Ives'in biyolojik kızı Jane Ives olduğu ortaya çıkar. Üzerinde deneylerin yapıldığı Hawkins Laboratuvarı'ndan kaçtı. Mike'tan hoşlanmaktadır.

Gaten Matarazzo – Dustin Henderson, Will'in arkadaşlarından biri. Kleidokraniyal displazi hastalığına sahip olduğundan peltek konuşmaktadır.

Caleb McLaughlin – Lucas Sinclair, Will'in arkadaşlarından biri. Başlarda Eleven'a karşı dikkatli davranır ve sevmez ancak daha sonra onunla arkadaş olur. İkinci sezonda Max'ten hoşlanmaya başlar.

Natalia Dyer – Nancy Wheeler, Karen ve Ted'in kızı, Mike'ın ablası ve Steve Harrington'ın eski sevgilisi.

Charlie Heaton – Jonathan Byers,Will Byers'in ağabeyi ve Joyce Byers'ın oğlu. İçine kapanık, sakin ve fotoğrafçılığa hevesli bir gençtir. Annesi ve kardeşiyle çok yakındır.

Cara Buono – Karen Wheeler, Mike, Nancy ve Holly'nin annesi.

Matthew Modine – Martin Brenner, Hawkins Laboratuvarı ve orada yapılan deneylerden sorumlu bilim insanı. Manipülatif ve soğuk bir kişiliğe sahiptir. O ve ekibi Eleven'ı aramaktadır.

Noah Schnapp – Will Byers, Jonathan Byers'ın küçük kardeşi ve Joyce Byers'ın oğlu. Hawkins Laboratuvarı bilim adamları tarafından keşfedilen "Baş aşağı"ndan gelen canavarla karşılaştıktan sonra kaybolur. Schnapp ilk sezonda yardımcı oyuncu kadrosunda yer aldıktan sonra ikinci sezonda ana kadroya terfi etti.

Sadie Sink – Maxine "Max" Mayfield / "Madmax", Billy'nin üvey kızkardeşi ve hem Lucas hem de Dustin'in ilgisini çeken bir kız.

Joe Keery – Steve Harrington, Nancy Wheeler'ın eski sevgilisi. Lise'de popüler bir öğrenci olan Steve, başlangıçta Nancy ile bir ilişki yaşamaya ve Jonathan Byers'ı dışlamaya çalışır; ancak bundan pişman olur.

Dacre Montgomery – Billy Hargrove, Max'in psikozlu üvey ağabeyi.

Sean Astin – Bob Newby, Joyce ve Hopper'ın eski okul arkadaşı. Joyce ile sevgili olan Bob, Hawkins RadioShack'te çalışmaktadır.

Paul Reiser – Sam Owens, Hawkins Laboratuvarı'nda Brenner'ın yerine geçen, bilim araştırmalarına bağlı, Brenner'ın aksine Hawkins sakinlerine daha sempatik olan bir Enerji Bölümü yöneticisi.