Stranger Things 5. yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in en çok izlenen dizileri arasında yer alan Stranger Things son olarak yayınlanan 4. sezon 2 kısım ile heyecanlı anlara sahne olmuştu. Dizi takipçileri yeni sezonun ne zaman çıkacağına ilişkin sorgulamalar yaparken diğer yandan dizinin ne zaman final yapacağını merak ediyor. İşte Stranger Things 5. yeni sezon tarihine ilişkin merak edilenler...
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83 ülkede ilk sıralarda yer alarak en çok izlenen dizi olan Stranger Things yeni sezon tarihi ile gündemdeki yerini aldı. ABD yapımı bilim kurgu ve korku türündeki dizinin yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığını Duffer Kardeşler üstleniyor. Peki, Stranger Things yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
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STRANGER THİNGS 5. YENİ SEZON NE ZAMAN?
Netflix yapımı bilim kurgu dizisi Stranger Things'in 4. sezon 1. kısmı 27 Mayıs'ta, 2. kısmı ise 1 Temmuz 2022 tarihinde izleyici karşısına çıktı.
4. sezonuyla 83 ülkede ilk sıraya yerleşen Stranger Things 5. sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Fakat gelen açıklamalara göre Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu 2025 yılı bitmeden izleyici karşısına çıkacak.
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SON SEZON OLACAK
Stranger Things, bir çocuğun sırra kadem basmasıyla karışan Indiana'nın Hawkins kasabasında geçiyor. Winona Ryder, David Harbour ve Millie Bobby Brown gibi isimleri bir araya getiren hikaye, beşinci ve final sezonuyla noktalanacak.
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SON SEZON SEKİZ BÖLÜMDEN OLUŞACAK!
Duffer Kardeşler imzası taşıyan Stranger Things'in yeni sezonu Arayış, Kayboluş, Turnbow Tuzağı, Büyücü, Elektroşok, Camazotz'dan Kaçış, Köprü, Gerçek Dünya isimlerini taşıyan sekiz bölümden oluşacak.
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STRANGER THINGS KONUSU NEDİR?
Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.
İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.