Mart ayında verdiği yanıtta Tyler, iddialara karşı 24 savunma yaptı. Savunmalar arasında Tyler, Misley'nin o sırada ilişkilerine rıza gösterdiğini iddia etti.
Tyler aslında daha önce 16 yaşında bir kızla ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. Ünlü şarkıcı, 2004 yılında yayınladığı biyografik kitabında adı açıklanmayan 16 yaşındaki bir kızla ilişkisi olduğunu anlatmıştı. Hatta Tyler, kızın ailesinin kendisini çok sevdiğini, dışarı çıktıklarında tutuklanmaması için de kızlarının vasiliğini verdiklerini belirtmişti.