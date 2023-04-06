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Steven Tyler cinsel taciz iddialarını reddetti - Magazin haberleri

Steven Tyler cinsel taciz iddialarını reddetti

Ünlü rock grubu Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler, yıllar önce reşit olmayan bir kıza cinsel tacizde bulunmak ve kürtaj yaptırmaya zorlamakla suçlanmıştı. Hakkında cinsel taciz davası açılan müzisyen, davacının o sırada ilişkilerine rıza gösterdiğini iddia ederek suçlamaları reddetti

Giriş: 06.04.2023 - 11:54 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Aerosmith'in vokalisti ve aynı zamanda ünlü oyuncu Liv Tyler'ın babası olan Steven Tyler, 1973'te tanıştığı ve o dönemde 16 yaşında olan bir kıza cinsel tacizde bulunmakla ve kürtaj yaptırmaya zorlamakla suçlanmıştı.

  • Tyler, reşit olmayan birine taciz iddiasında bulunan Julia Misley'in dava açmasından üç ay sonra iddiaları yalanladı. Geçen hafta Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen duruşmada Tyler, davacı Julia Misley tarafından yapılan şikayette ayrıntılı olarak açıklanan tüm iddiaları reddetti. Hatta Tyler, herhangi bir eylemi sonucunda davalının bir yaralanma veya hasara uğramadığını söyledi.

  • 'KÜRTAJ YAPTIRMAYA ZORLADI' İDDİASI

    Aralık ayındaki davaya göre Misley, Tyler ile 1973'te Portland, Ore'de bir konserden sonra tanıştı. O sırada Misley 16, Tyler ise 25 yaşındaydı.

    Dava dosyasında yer alan bilgilere göre Tyler, davacıya karşı çeşitli cezai nitelikli cinsel davranış eylemleri gerçekleştirdi. Tyler'ın sık sık telefon görüşmeleri yoluyla onu takip ettiği ve gençle cinsel ilişkisini sürdürdüğü iddia edildi.

  • Misley davada, Tyler’ın çok sık seyahat ettiği için annesinden 1975’te yasal vasisi olmak için izin aldığını iddia ediyor. Ayrıca Misley, Tyler’ın onunla seyahat etmeye, ona saldırmaya ve ona alkol ve uyuşturucu sağlamaya devam ettiğini iddia ederek kendisine söz verdiği şekilde bakılmadığını da söylüyor. Mahkeme belgelerine göre Tyler’ın kendisini hamile bıraktığını ve kürtaj yaptırmaya zorladığını, aksi takdirde artık onu desteklemeyeceğini belirtiyor.

  • Mart ayında verdiği yanıtta Tyler, iddialara karşı 24 savunma yaptı. Savunmalar arasında Tyler, Misley'nin o sırada ilişkilerine rıza gösterdiğini iddia etti.

    Tyler aslında daha önce 16 yaşında bir kızla ilişkiye girdiğini itiraf etmişti. Ünlü şarkıcı, 2004 yılında yayınladığı biyografik kitabında adı açıklanmayan 16 yaşındaki bir kızla ilişkisi olduğunu anlatmıştı. Hatta Tyler, kızın ailesinin kendisini çok sevdiğini, dışarı çıktıklarında tutuklanmaması için de kızlarının vasiliğini verdiklerini belirtmişti.

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