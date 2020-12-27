Rangers teknik direktörü açıklamasında; "Liverpool'u bir gün yönetmeyi hayal ediyorum. Şu anda kapıdan içeri girdiğinden beri dünyanın en iyilerinden olan bir hocaya sahibiz. Liverpool harika durumda ve Klopp mümkün olduğunca uzun süre takımın başında olmalı. Liverpool'da iyi oyuncu olmam, orada teknik direktörlüğü hak ettiğim anlamına gelmiyor. Öncelikle hak etmeliyim." dedi.

İngiliz teknik direktörün takımı Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam ediyor ve ligde yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.