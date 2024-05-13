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        Haberler Dünyadan Steve Buscemi yolda yürürken rastgele yumruklandı - Magazin haberleri

        Steve Buscemi yolda yürürken rastgele yumruklandı

        Ünlü oyuncu Steve Buscemi, New York'ta yürürken tanımadığı bir kişi tarafından yumruklandı. Bu olaydan sadece bir ay önce rol arkadaşı Michael Stuhlbarg de aynı şekilde saldırıya uğramıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 10:33 Güncelleme: 13.05.2024 - 10:33
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          Ünlü oyuncu Steve Buscemi, New York'ta sokakta yürürken yüzüne yumruk yedi. Sözcüsü, Manhattan'da saldırıya uğrama haberini verirken; "Şehirde rastgele saldırının bir başka kurbanı daha" ifadesini kullandı.

        • 2

          66 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, sözcüsü, oyuncunun bu olayı; "New York sokaklarında yürürken başına gelmesinden dolayı, herkesin başına gelebileceği için inanılmaz derecede üzgün olduğunu" belirtti.

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          Saldırının ardından 'Fargo' filminin yıldızının yüzünün ve sol gözünün şiştiği öğrenilirken, oyuncunun Bellevue Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
          Bu arada saldırganın olay yerinden kaçtığı bildirildi.

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          New York polisi, beyzbol şapkalı saldırganın peşine düştü.

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          Öte yandan ‘Boardwalk Empire’ dizisinde Buscemi'nin rol arkadaşı Michael Stuhlbarg, bir ay önce Central Park'ta benzer bir saldırıya uğramıştı.

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