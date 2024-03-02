Stephen Gaghan, Heath Ledger'ın ölümüyle ilgili yeni detayları paylaştı

"DAHA ÖNCE BU SAHNEYE LEDGER İÇİN ÇIKMIŞTIM"

Öte yandan Christopher Nolan da Altın Küre'de ödül alırken Heath Ledger'ı anmıştı. Nolan; “Teşekkür ederim. Sevgili dostumuz Heath Ledger adına bunlardan birini kabul etmek için bu sahneye çıkmıştım ve bu benim için karmaşık ve zorlayıcıydı. Konuşmanın ortasında başımı kaldırdım ve Robert Downey Jr. beni yakaladı ve bana sevgi ve destek dolu bir bakış attı. Şu anda bana verdiği bakışın aynısı" demişti. Ünlü isim, sözlerine; "Kendi adıma kabul etmenin daha kolay olacağını düşünmüştüm ama burada dururken bunu yalnızca insanlar adına kabul edebileceğimi fark ettim. Yönetmenler olarak insanları bir araya getiriyoruz ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye devam etmişti.