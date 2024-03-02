Stephen Gaghan, Heath Ledger'ın ölümüyle ilgili yeni detayları paylaştı
ABD'li Yönetmen Stephen Gaghan, 28 yaşında hayatını kaybeden Heath Ledger'ın ölümüyle ilgili yeni detayları paylaştı
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Heath Ledger, Christopher Nolan imzalı Kara Şövalye'de 'Joker'i canlandıran ve 28 yaşındayken New York'taki evinde aşırı dozda reçeteli ilaç almasının ardından 22 Ocak 2008'de hayatını kaybetmişti
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Yönetmen ve senarist Stephen Gaghan, Heath Ledger'ın ölümüyle ilgili detayları açıkladı. O dönem Malcolm Gladwell'in 2005 tarihli kitabı Blink'in uyarlaması üzerinde çalıştığını belirten Gaghan, Ledger'ın bu filmin senaryosu ile yatakta öldüğünü açıkladı. Gaghan, Ledger'ın babası Kim'in oğlunun ölümünü öğrendikten sonra kendisini arayarak Blink'in senaryosunun evinde bulunduğunu söylediğini belirtterek şu cümleleri kurdu; "Cesetle birlikte oradaydılar ve senaryomuz onunla birlikte yataktaydı ve senin kitabın komodinin üzerindeydi. Sanırım benim numaram da senaryonun üzerine yazılıydı. Tahmin edebileceğin gibi bu kişiler şoktaydı ve o numarayı aradılar ve bunu neden yaptıklarını bilmiyorum" dedi.
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"DAHA ÖNCE HİÇ BU BAŞIMA GELMEDİ"
Ünlü yönetmen Stephen Gaghan daha sonra şöyle devam etti; "Eşimle birlikte havalimanındaydık, bir yerden bir yere gidiyorduk ve kelimenin tam anlamıyla yere yığıldım, daha önce ya da o zamandan sonra bu başıma hiç gelmedi. Ayaklarım altımdan kayıp gitti. Resmen öylece oturdum çünkü 'Ne, ne?' diye kalmıştım. Eşimin yüzünü hatırlıyorum ve benim sadece nutkum tutulmuştu. Sadece dinledim, dinledim ve dinledim. Gerçekten ama gerçekten çok üzücüydü. Ve hâlâ da üzücü." Stephen Gaghan, Ledger'ın ölümünden sonra 'Blink'in film uyarlamasını geliştirmeyi durdurduğunu söyledi.
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"DAHA ÖNCE BU SAHNEYE LEDGER İÇİN ÇIKMIŞTIM"
Öte yandan Christopher Nolan da Altın Küre'de ödül alırken Heath Ledger'ı anmıştı. Nolan; “Teşekkür ederim. Sevgili dostumuz Heath Ledger adına bunlardan birini kabul etmek için bu sahneye çıkmıştım ve bu benim için karmaşık ve zorlayıcıydı. Konuşmanın ortasında başımı kaldırdım ve Robert Downey Jr. beni yakaladı ve bana sevgi ve destek dolu bir bakış attı. Şu anda bana verdiği bakışın aynısı" demişti. Ünlü isim, sözlerine; "Kendi adıma kabul etmenin daha kolay olacağını düşünmüştüm ama burada dururken bunu yalnızca insanlar adına kabul edebileceğimi fark ettim. Yönetmenler olarak insanları bir araya getiriyoruz ve ellerinden gelenin en iyisini yapmalarını sağlamaya çalışıyoruz" diye devam etmişti.
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'Kara Şövalye', Heath Ledger'ın ölümünden sonra seyircilerle buluşmuştu.
Fotoğraflar: Avalon, Depo, AP