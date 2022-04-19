Otomotiv grubu Stellantis'in CEO'su Carlos Tavares'in maaşı Fransa'da kriz yarattı.

Önceden Peugeot, Citroen ve Opel'i bünyesinde bulunduran PSA'da CEO'luk görevinde bulunan, 2021'de PSA ile FCA ile birleşerek Stellantis'i kurmasının ardından ise yeni şirketin CEO'luk görevine getirilen Tavares'in maaşı, seçim sürecindeki Fransa'da gündem konusu oldu.

Fransız yayın organı Le Monde'ın haberine göre, 63 yaşındaki yöneticinin 2021 yılı alacağı 19 milyon euroluk ödemenin detayları, 1.9 milyon sabit maaş, 7.5 milyon euro değişken maaş, 3 yıllık performans planının ilk yılı için 5.5 milyon euro, birleşme tamamlama bonusu 1.7 milyon euro, gelecekteki emekliliğine katkı payı olarak da 2.3 milyon eurodan oluşuyor.

Bu rakama, 47 milyon euroluk hisse gelirleri ve istisnai ödemeler de eklenince, Tavares'in alacağı toplam ücret 66 milyon euroya çıkıyor. Bu tutarın büyük bir kısmı ise Tavares'in hedeflere ulaşılmasına bağlı olacak ve 2026-2028'den önce ödenmeyecek.

'ŞOK EDİCİ'

Ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olmak için yarışan isimlerden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile muhalefet partisi liderlerinden Marine Le Pen, Tavares'in 2021'de aldığı 19 milyon euroluk maaş ile 47 milyon euroluk diğer ödemeleri sert dille eleştirdiler.

Fransız basınına açıklamalarda bulunan Emmanuel Macron, "Burada astronomik meblağlardan bahsediyoruz. Bunlara bir üst sınır koymalıyız, Avrupa düzeyinde hareket edersek bu işe yarayabilir" dedi. İnsanların hayatlarında satın alma gücü sorunları, zorluklar ve kaygılar yaşayıp böyle meblağları göremediklerini söyleyen Macron, "Aksi takdirde toplum havaya uçar" uyarısında bulundu.

Marine Le Pen de, Tavares'in maaşı ile ilgili olarak, "Tabii ki şok edici. Şirketi zor duruma sokan ve hatırı sayılır meblağlar alan bir CEO olduğunda daha da şok edici" diyerek, bu tür ücretleri dengelemenin bir yolunun personel hisselerini geliştirmek olduğunu öne sürdü.

Fransa'daki sendikaların eleştirilerinin hedefi olan Tavares'in maaşının, Fransa'da bugüne kadar bir CEO'nun aldığı en yüksek ücret olduğu belirtiliyor.

HİSSEDARLARIN ÇOĞUNLUĞU KARŞI ÇIKTI

Reuters'ın haberine göre, gelişmeler üzerine Stellantis cephesinden yapılan açıklamada ise, politikacıların pozisyonları hakkında yorum yapılmayacağı ve grubun Tavares'in liderliğinde iflasın eşiğinden lider pozisyona yükseldiği vurgulandı.

Ayrıca, hissedarlara olduğu kadar personele de 1.9 milyar euro ödendiğini açıklanırken, Tavares'in maaşının şirket performansına bağlı olarak yüzde 90 değişken olduğu ve General Motors (GM) ile Ford gibi üreticilerin yöneticilerinin aldığı ücretten daha düşük olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Stellantis hissedarlarının yüzde 52'den fazlasının, yapılan bir oylamada Tavares'in ödeme paketine karşı oy kullandığı ortaya çıktı.

AVRUPALI OTOMOTİVCİLERE FARK ATTI

Tavares'in aldığı ücretin büyüklüğünü anlamak için, başta Stellantis'in hedef gösterdiği GM ve Ford olmak üzere, diğer otomotiv üreticilerinin CEO'larının aldığı maaşlara bakmakta fayda var.

ABD'li üreticilerden Ford'un CEO'su Jim Farley'in 2021'de aldığı toplam ücret, 1.7 milyon dolar maaş, 16 milyon dolar hisse senedi ödülü, yaklaşık 3.7 milyon dolar teşvik planı ödemesi ve yaklaşık 1.4 milyon dolar değerinde diğer ödemelerden oluşuyor. Tüm bunlar, Ford CEO'sunun toplam aldığı ücretin 22.8 milyon dolar (21.1 milyon euro) seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Bir diğer ABD'li üretici GM'in CEO'su Marry Barra'nın 2021'de aldığı ücret henüz açıklanmasa da, ABD'li CEO'nun 2020'de aldığı toplam ücret bir önceki yıla göre yüzde 10 kadar artmış ve kendisine toplamda 23.2 milyon dolarlık (21.9 milyon euro) bir ödeme yapılmıştı. Bunun 2 milyon doları maaş, 3.8 milyon doları ikramiye, 3.8 milyon doları hisse senedi opsiyonları, 13.1 milyon doları hisse senedi ve 616 bin doları da diğer ödemelerden oluşuyor.

Stellantis'in Avrupalı rakiplerine bakıldığında ise, Avrupa merkezli otomotiv üreticilerinin CEO'ları arasında Tavares'in maaşının açık ara en yüksek tutar olması dikkat çekiyor.

Buna göre, Volkswagen Group CEO'su Herbert Diess 2021'de 9.9 milyon euro maaş alırken, BMW Group CEO'su Oliver Zipse 8.75 milyon euro ve Mercedes-Benz CEO'su Ola Källenius da 6.1 milyon euro maaş aldılar. Renault ise, CEO'su Luca de Meo'ya 2021'de 4.7 milyon euroluk maaş ödemesi yaptı.