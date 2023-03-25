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UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan A Milli Futbol Takımımız sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Stefan Kuntz, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Gerçekçi olursak iyi oynadığımız ve kaybettiğim birçok maçım oldu. Bu maç farklı bir maçtı. İyi oynayamadık ama Türk Milli Takımı'nın maçlarına tarihsel olarak bakacak olursanız, iyi oynamayıp kazandığı maç azdır. Bu yüzden 3 puanla kazandığımız için mutluyuz.

"OYUNUMUZDAN MEMNUN KALMADIM" Oyunumuzdan kesinlikle memnun kalmadım. İlk 30 dakikada savunma oyuncularımın pas kalitesi düşüktü. Merkez orta saha oyuncularına oyuna katamadılar. Bu yüzden memnun değildik. Bekleri oyuna soktuğumuzda onların opsiyonları çok yoktu. Onlar oyuna katkı sağlayamadı. Bu yüzden 3'lü defansı 4'lüye çevirdik. Salih'i defansın önüne aldık ve bu sistem sahaya daha iyi yansıdı. "ERMENİSTAN'DA İYİ KARŞILANDIK" Ermenistan'da genel olarak iyi karşılandık. Bugünkü atmosfer tabii daha baskılıydı. Rakip yeni hocasıyla ilk maçına çıktı. Bizi zorlamaya çalıştılar. Böyle maçlarda bu tarz bir ortam olduğunda oyuncular ister istemez kilitlenebiliyor. Bu yüzden zorlandık. Ancak, galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz.

"Enes Ünal'a odaklanmamız doğru olmaz. Enes Ünal'dan daha kötü performans gösterenler oldu. Enes'in oyun içinde konsantrasyonu yüksek. İkinci golde bunu gördük. Önemli bir gole katkı sağladı. Bunlar da bir oyuncu için çok önemli anlar..." "HIRVATİSTAN MAÇI FARKLI OLACAK" "Hırvatistan maçı farklı olacak. Favori olan taraf biz olmayacağız. Aynı zamanda Bursa'da taraftarımız arkamızda olacak ve stadyumumuz dolu olacak. Milli maçlarda duygular da işin içine girince performans farklı oluyor. Ben Bursa taraftarının ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Bursa'daki maç çok farklı olacak."

KADRO TERCİHLERİNDE ORUÇ İDDİASI VE YANIT "Öncelikle karşı bir soru sormak isterim. Ben kadro belirlerken oruçlu olmalarının niteliğinde karar vermemi nereden çıkarıyorsunuz? Birçok oyuncu oruçluydu. Ben bu durumu yüzde 100 destekliyorum. İlk 11'imi kurarken performanslarına bakarak kurarım. Bu doğrultuda ilk 11'i seçerim. Ben severek buradayım. Ben bu duruma saygı gösteriyorum. Oruç tutmaları, kadroyu belirlemem yönünde bir durum teşkil etmiyor. ABDÜLKERİM BARDAKCI KADRODAN NEDEN ÇIKARILDI? Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik. "Yeni hoca geldiği zaman ve kadroda bu kadar çok değişiklik yapılınca, takımın içinde daha enerjik bir durum olabiliyor. Daha agresif olabiliyorlar. Ermenistan, ilk 30 dakika bizi zorladı. Onlar adına pozitif bir durum vardı."

"BURSA'YI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ" Oyuncularım, oyunlarından memnun değillerdi ama kazandıkları için mutlulardı. Bugün Ermenistan, taraftarları tarafından çok iyi desteklendi. Türk taraftarları, desteklendikleri yerde daha iyi oynuyorlar. Bu nedenle Bursa'daki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bursalı taraftarlar, futbolu çok seviyor. Onları bekliyoruz. Bursa'da daha önce hem Almanya hem Hollanda'yı yenmişiz daha önce. Bütün oyuncularımız şunu söyledi. Türkiye'ye 3 puanla döneceğimiz için çok mutluyuz.

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