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Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yaptı.

Giriş: 11.02.2023 - 14:32 | Güncelleme: ABONE OL
Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı
İHA

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetlerinde gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyaları sürüyor. Depremzedelere bir destek de A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'dan geldi.

Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabadaki bir süpermarket zincirinin şubesine gitti. Tecrübeli teknik adam, üzerinde ay-yıldızlı eşofman ile 12.00-13.00 saatleri arasında depremzedeler için kasiyerlik yaptı ve bu sürede tüm kasalar da açık hale getirildi. Söz konusu etkinlikten elde edilen gelir depremzedeler için AFAD'a bağışlanacak.

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