Steam yaz indirimleri ne zaman bitiyor? 2023 Steam yaz indirimleri saat kaçta bitiyor?

STEAM YAZ İNDİRİMLERİNDE HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMDE?

Steam'de bu sene yine birbirinden farklı pek çok oyun indirime girdi. Öne çıkan oyunlar arasında ise; Fifa 23, Cyberpunk, Doom Eternal, Red Dead Redemption 2 yer alıyor. Kampanya detayları için resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.