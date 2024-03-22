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        Haberler Ekonomi Teknoloji Oyun Steam üzerinden oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar - Teknoloji Haberleri

        Steam üzerinden oynayabileceğiniz en iyi ücretsiz oyunlar

        Steam platformu, ücretsiz oyunlar konusunda bir cennettir! Her türden ve zevkten oyuncular için bir dizi kaliteli ve sürükleyici oyun sunan Steam, bütçenizi sarsmadan saatlerce eğlence vaat ediyor. İşte Steam'de kesinlikle denemeniz gereken en iyi ücretsiz oyunlar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 22.03.2024 - 14:48
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        Steam:Oynanılabilecek ücretsiz oyunlar
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        Steam, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve oyun severlerin vazgeçilmez platformlarından biri haline gelen bir dijital dağıtım platformudur. Ücretli oyunların yanı sıra, kullanıcılarına yüzlerce kaliteli ücretsiz oyun sunarak oyun dünyasına katkıda bulunmaktadır. Bu yazımızda, Steam üzerinden erişebileceğiniz en iyi ücretsiz oyunları keşfedeceğiz. Her biri farklı türlerde olan bu oyunlar, sizi saatlerce ekran başında tutacak kadar çekici ve eğlenceli.

        Steam Ücretsiz Oyunlar

        Steam'in ücretsiz oyun koleksiyonu, geniş bir yelpazeye yayılıyor. Stratejiden aksiyona, maceradan bulmacaya kadar her türden oyunu içerisinde barındırıyor. Bu bölümde, Steam'deki ücretsiz oyunlar hakkında genel bilgileri ve nasıl erişebileceğinizi anlatacağız. Steam kütüphanesini keşfederken, “Oynaması ücretsiz” etiketine sahip oyunlara göz atabilir ve sadece birkaç tıklama ile bu oyunları kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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        Öncelikle steam ücretsiz oyunlara nasıl erişeceğimize değinelim. Steam hesabınıza giriş yaptıktan sonra mağaza sayfasına gidiyoruz. Bu sayfada arama bölümüne oynaması ücretsiz yazdığımızda alt tarafta bu etiketlere sahip oyunları listeleyecek seçeneği görebilirsiniz. Etiket seçeneğine tıkladığımızda tüm ücretsiz oyunlar karşımıza çıkıyor. Buradan ilgimize ve tarzımıza uygun oyunları seçebiliriz.

        Steam En İyi Ücretsiz Oyunlar

        Steam'de ücretsiz olarak sunulan oyunlar arasında öyle öne çıkanlar var ki, bunlar oyun severler tarafından beğenilerek yıllar boyu listelerin üst sıralarında yer alıyorlar. Bu bölümde, kullanıcı yorumlarına ve popülerliğine göre seçilmiş en iyi ücretsiz Steam oyunlarına yer vereceğiz. Bu oyunlar arasında rekabetçi FPS oyunları, strateji oyunları, MOBA'lar ve çok daha fazlasını bulabilirsiniz. En iyi ücretsiz oyunlar listemiz, oyun dünyasındaki yerini sağlamlaştırmış ve oyuncu topluluklarının favorileri olan oyunları barındırıyor. İşte steamden ücretsiz olarak edinebileceğiniz en iyi oyunlar:

        Counter-Srike 2

        2012 yılında yayınlanan Counter Strike 2, 20 yıldan uzun zamandır öncü bir oyun deneyimi sunan Counter Strike serisinin Steam üzerinden ücretsiz erişebileceğiniz, CS GO’nun oyuncu geri bildirimleriyle iyileştirilmiş versiyonudur. Counter Strike sevenler için muhteşem bir alternatif olan Counter Strike 2 Steam üzerinden ücretsiz olarak edinilebilir.

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        Pubg: Battlegrounds

        Pubg: Battlegrounds, hayatta kalma ve stratejiyi bir araya getiren, dünya çapında milyonlarca oyuncusu olan bir battle royale oyunudur. Steam üzerinde ücretsiz olarak erişilebilen bu oyun, oyuncuları ıssız bir adaya atar ve sona kalan tek kişi olma mücadelesine sürükler. Çeşitli silahlar, ekipmanlar ve araçlarla donatılmış geniş bir harita üzerinde, stratejik düşünme ve hızlı karar verme becerileriniz test edilir. Oyuncular, tek başlarına veya takım halinde oynayabilir, çeşitli taktikler geliştirerek rakiplerini alt edebilirler. Gerçekçi grafikleri ve yüksek adrenalin içeren oyun yapısıyla Pubg: Battlegrounds, Steam'de ücretsiz oynayabileceğiniz en heyecan verici ve rekabetçi oyunlardan biridir. Hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyuncular için mükemmel bir seçim olan bu oyun, sizi saatlerce ekran başında tutacak.

        Dota2

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        Dota 2, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan, çok oyunculu çevrimiçi savaş arenası (MOBA) türündeki bir video oyunudur. Oyun, iki takımın, her biri benzersiz yeteneklere ve oynanış stiline sahip olan kahramanlardan oluşan beşer oyuncu ile birbirlerinin ana üssünü yok etmeye çalıştığı, stratejiye dayalı yoğun bir mücadele sunar. Dota 2, dünya çapında milyonlarca oyuncusu ve geniş bir e-spor sahnesi ile popülerliğini koruyan, ücretsiz bir oyun olarak Steam'de yer alır.

        Team Fortress 2

        Team Fortress 2, Valve Corporation tarafından geliştirilen ve yayınlanan, ekip bazlı, hızlı tempolu ve oldukça eğlenceli birinci şahıs nişancı oyunudur. Steam platformunda ücretsiz olarak sunulan bu oyun, çeşitli karakter sınıfları, benzersiz oyun modları ve mizahi bir atmosfer sunarak oyunculara unutulmaz bir deneyim yaşatır. Oyunda dokuz farklı sınıf bulunur; her biri özgün yeteneklere, silahlara ve oyun tarzına sahiptir, bu da her oyuncunun kendi ilgi ve becerilerine uygun bir rol bulabilmesini sağlar.

        Oyunun ücretsiz olması, her yaştan ve her seviyeden oyuncunun bu dinamik ve eğlenceli dünyaya kolayca adım atmasını sağlar. Takım çalışmasına dayalı stratejiler, çeşitli oyun modları ve sürekli güncellenen içerikler ile Team Fortress 2, Steam'de deneyebileceğiniz en keyifli ve bağımlılık yapıcı ücretsiz oyunlardan biridir.

        eFootball 2024

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        eFootball 2024, futbol severlerin heyecanla beklediği, Konami tarafından geliştirilen ve yayınlanan devrim niteliğinde bir futbol simülasyon oyunudur. Steam platformunda ücretsiz olarak sunulan bu oyun, gerçekçi oyun mekaniği, gelişmiş grafikler ve dinamik oyun akışı ile gerçek bir futbol deneyimi vaat ediyor. Oyuncular, dünyanın dört bir yanından ünlü futbol takımlarını ve oyuncularını yönetme şansına sahip olurken, stratejilerini ve becerilerini geliştirerek kendi zafer hikayelerini yazabilirler.

        Ücretsiz olması, eFootball 2024'ü futbol tutkunları için erişilebilir ve cazip kılar. Gelişmiş grafikler, gerçekçi oyun mekaniği ve zengin içerik, oyunun hem casual hem de hardcore oyuncular arasında popüler olmasını sağlar. Steam'de ücretsiz bir şekilde sunulan eFootball 2024, gerçekçi bir futbol deneyimi arayan herkes için mükemmel bir seçenektir.

        World of Tanks Blitz

        World of Tanks Blitz, Wargaming tarafından geliştirilen ve yayınlanan, zırhlı araç savaşlarına odaklanan bir MMO aksiyon oyunudur. Steam platformunda ücretsiz olarak erişilebilen bu oyun, II. Dünya Savaşı döneminden modern savaş araçlarına kadar geniş bir tank yelpazesini içinde barındırır. Oyuncular, 7'ye 7 takım savaşlarında stratejik düşünme, takım çalışması ve hızlı karar alma yeteneklerini kullanarak rakip takımları alt etmeye çalışır.

        Steam üzerinde ücretsiz bir şekilde sunulan World of Tanks Blitz, taktiksel zeka ve rekabetçi aksiyonu seven oyuncular için mükemmel bir seçenektir. Oyunun sürekli güncellenen içeriği ve geniş tank koleksiyonu, her türden oyuncuyu uzun süreler boyunca eğlendirmeyi başarır.

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