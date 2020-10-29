Erken aşama girişim fonu Startershub, ilk 'exit'ini dünyanın birçok ülkesinden 18 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan Meditopia’dan yaptı.
Yapılan açıklamaya göre, Startershub şirkette sahip olduğu yüzde 1.02’lik payını Meditopia’nın yatırımcıları arasında bulunan Almanya merkezli Atlantic Labs’e satarak, kısmi çıkış (partial exit) gerçekleştirdi.
Startershub'ın, Meditopia’nın yüzde 2.79’luk hissesini ise halen elinde bulundurduğu kaydedildi.
2016 yılında Meditopia’ya yatırım gerçekleştiren ilk fon olma özelliği gösteren Startershub, 1 milyon dolar değerleme üzerinden 100 bin dolarlık tohum yatırım yaparak yüzde 10 oranında bir paya sahip olmuştu.
Meditopia, Temmuz ayında 60 milyon dolar değerleme ile 15 milyon dolarlık yatırım alarak dördüncü yatırım turunu tamamlamıştı.
Bu gelişmenin ardından Startershub elinde bulundurduğu hisselerin yüzde 27’lik kısmını Meditopia’nın bir diğer yatırımcısı Atlantic Labs IV GmbH & Co. KG’ya satarak, yatırım yaptığı değerlemenin 49 katına ulaşan bir değerlemeyle hisse satışı gerçekleştirmiş oldu.
Meditopia’nın pandemi döneminde gösterdiği büyüme ile, önümüzdeki dönemlerde de başarısını artarak devam ettireceğine inandığını belirten Startershub ekibinden Buşra Özgümüş ve Ceri Çukran, global vizyona sahip olan erken aşama girişimlere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.
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