Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.774,49 %0,17
        DOLAR 34,0905 %0,01
        EURO 37,9672 %0,20
        GRAM ALTIN 2.818,94 %0,10
        FAİZ 42,50 %-0,28
        GÜMÜŞ GRAM 33,29 %-1,12
        BITCOIN 59.989,00 %-0,25
        GBP/TRY 45,0735 %0,41
        EUR/USD 1,1129 %0,14
        BRENT 73,31 %-0,53
        ÇEYREK ALTIN 4.608,97 %0,10
        Haberler Ekonomi Teknoloji Starlink, istenmeyen radyasyon yayıyor - Teknoloji Haberleri

        Starlink, istenmeyen radyasyon yayıyor

        Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsünden (ASTRON) uzmanların yaptığı araştırma, Starlink'in ikinci nesil "V2 Mini" uydularının önceki nesil uydulara kıyasla 32 kat daha güçlü "istenmeyen" elektromanyetik radyasyon yaydığını ortaya koydu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 18:39 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Starlink, istenmeyen radyasyon yayıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        "Astronomy and Astrophysics" dergisinde yayımlanan araştırmada, Starlink'in ikinci nesil V2 Mini uydularının yaydığı radyasyon incelendi.

        Düşük Frekans Sırası (LOFAR) ağının kullanıldığı çalışmada, ASTRON'dan araştırmacılar, bu uyduların önceki nesil uydulara kıyasla 32 kat daha güçlü "istenmeyen" elektromanyetik radyasyon yaydığını tespit etti.

        "NERDEYSE TÜM UYDULARINDA RADRASYON TESPİT EDİLDİ"

        Araştırmacılar, bu emisyon miktarının Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin (ITU) düzenlemelerini aştığını belirterek, neredeyse tüm V2 uydularında bu radyasyonun tespit edildiğini kaydetti.

        BBC'ye konuşan ASTRON'un direktörü Profesör Jessica Dempsey, "Starlink uyduları bu denli emisyonla her fırlatıldığında gökyüzünü görme kabiliyetimiz daha da azalıyor." dedi.

        REKLAM

        STARLİNK NEDİR?

        Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

        Musk'ın şirketi SpaceX'in yörüngede bulunan 3 bin 200'den fazla Starlink uydusu, dünyanın en uzak yerlerine yüksek hızda ve geniş bant internet hizmeti sağlıyor.

        SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        18 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        Candan kardeşler yine hakim karşısında: O soruyu yanıtsız bıraktı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Özbek'ten 'karaborsa bilet' açıklaması!
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Yumurtaya ilişkin yeni düzenleme
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Habertürk Anasayfa