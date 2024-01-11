Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Star Wars' İstanbul Sinema Müzesi'nde

        'Star Wars' İstanbul Sinema Müzesi'nde

        Sinema tarihinin en çok izlenen serilerinden Star Wars hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, 2024 yılının ilk ayında da Istanbul Sinema Müzesi'nde gösterilmeye devam ediyor. Star Wars dünyasının olağanüstü karakter ve hikayelerine hayat veren 600'den fazla parçadan oluşan koleksiyon, 1 Şubat tarihine kadar hayranlarıyla buluşturuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 13:34 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Star Wars' İstanbul Sinema Müzesi'nde
        ABONE OL
        ABONE OL

        George Lucas tarafından yaratılan ve yıllar içerisinde bir kültür fenomenine dönüşen Star Wars hayranları tarafından 40 yıl boyunca tasarlanan konstrüksiyonlar ve eşsiz objeleri içeren sergi, 1 Şubat 2024 tarihine kadar Istanbul Sinema Müzesi’nde sergileniyor.

        Galaksinin Fanları Sergisi, 600’den fazla parçayı Star Wars evreninin içine çeken çok yönlü anlatımı ile ortaya koyuyor.

        Yüzlerce benzersiz koleksiyon parçasının yanı sıra, gerçek boyutlu figür, kask, ışın kılıcı, imzalı maske, sanal gerçeklik deneyimi sunan alanlar, set dekorlarıyla hazırlanan mekanlar ve çok daha fazlası sıra dışı bir kürasyon yorumuyla misafirlerini karşılıyor.

        İstanbul Sinema Müzesi’nin, geçici sergi salonunda konumlanan sergide; 50’den fazla heykel, 120 figür, 30 gerçek ölçekli zırh ve giysi, filmde bulunan uzay gemisi savaşı, 25 adet modellenmiş ve elle boyanmış gerçek boyutta büst ve devasa yaratık figürleri ile benzersiz dioramalar, miğferler, oyuncular tarafından imzalı film maskeleri, posterler ve her biri bir sanat eseri olan birçok parça sunuluyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Sinema Müzesi
        #star wars
        #sinema
        #müze
        #sergi
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Melek Nur'un katili yakalandı!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Togg T10F’in rakipleri kimler?
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        Dünyanın en güçlü pasaportları
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "Saldırıya uğrarsanız size yardım etmem"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "2023'ü 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattık"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        İSKİ, 2 aylık bilançoyu açıkladı!
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Öğrencisine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu!
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        Habertürk Anasayfa