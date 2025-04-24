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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Göztepe Stanimir Stoilov: Trabzonspor finale çıkmayı hak etti - Futbol Haberleri

        Stanimir Stoilov: Trabzonspor finale çıkmayı hak etti

        Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a 2-0 yenilerek elenen Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, rakiplerinin finale çıkmayı hak ettiğini belirterek, kupayı kazanmalarını umut ettiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 23:42 Güncelleme: 24.04.2025 - 23:42
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        "Trabzonspor finale çıkmayı hak etti"
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        Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a 2-0 yenildikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

        "TRABZONSPOR FİNALE ÇIKMAYI HAK ETTİ"

        Stoilov, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, öncelikle Trabzonspor'u tebrik etmek istediğini belirterek, "Finale çıkmayı hak ettiler, umarım kupayı kazanırlar. İlk 15 dakika iyi başladık önemli fırsatlar yakaladık bunları gole çeviremedik. Ardından Trabzonspor, kontrataklarla pozisyonlar üretmeye başladı. Bu bölümde oyuncularım öz güven kaybı yaşadılar." dedi.

        "ÇOK FAZLA EKSİĞİMİZ VARDI"

        Oyuncuların maçın önemi nedeniyle bir baskı altında oynadığını ifade eden Stoilov, şu ifadeleri kullandı:

        "Kulüp tarihi açısından önemini biliyorlardı. Bizim seviyemiz burada. Türkiye'nin en iyi 4 takım arasına girmekti. Çok fazla eksiğimiz vardı kaliteli oyuncularımız anlamında. Bu da maç içinde bazı pozisyonlarda hissedildi. İlk golü Trabzonspor, şanslı şekilde buldu. Ama futbolda o gün iyi olanın yanındadır şans. Sezonun geride kalan bölümünde ortalardayız, daha iyisini yapmalıyız. Oyuncularımız şu ana kadar verdiklerinden daha çoğunu vermeli, yukarıda pozisyona dönmemiz gerekiyor."

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