19 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Tuz-Biber adlı stand-up gösterisinde sahne alan Pınar Fidan isimli kişinin, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta, Madımak Oteli'nde 33 sanatçının yakılarak katledilmesine gönderme yaparak Alevi vatandaşlara yönelik söylediği ayrımcı ifadeler büyük tepki topladı. Fidan’ın sözleri sosyal medyada infial oluşturdu.
Fidan'ın “Toplayıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var" sözlerine ilk tepki sanatçı Tolga Sağ'dan geldi. Sağ, Fidan'ın gösterisinden bir video'yu Twitter'da "Bu soytarıyı iyi tanıyın. Adı Pınar Fidan. Ağzından pislik dökülüyor, aşağılık esprilerini komik sanıyor" notuyla paylaştı.
Sanatçı Sabahat Akkiraz da stand-up'çıya tepki gösterdi: "İnsanların otele doldurulup yakılması, ibadethaneleri ile dalga geçmek, onlara yapılan saldırılar espri konusu değildir gerçekten. Pınar Fidan denen bu zavallı Alevilerle dalga geçip, acılarına gülünce belki ünlü olabilir ama insan olamaz."
Pınar Fidan gelen tepkiler sonrasında Instagram hesabından açıklama yaptı. Kendisinin de Alevi olduğunu ve ironi yaptığını belirten Fidan açıklamasında şunları söyledi: "Merhaba arkadaşlar. Uğraşmak istemedim başta ama bu kadar kişi tarafından yanlış anlaşıldığı için bir kere buradan açıklayayım. İzlediğiniz videoda tam tersini düşündüğüm bir şeyi ironi yaparak anlatıyorum. Mizah, dalga geçmek ya da küçümsemek için değil, eleştirmek için yaptığımız bir şey. İnsanların genel düşüncelerini taklit ederek aslında anladığınızın aksine öyle düşünenlerle dalga geçiyorum. Önemi yok ben aleviyim ve alevi düşmanı olduğumu düşünüp beddua, küfür ve hakaret eden bu kadar çok insan olabilmesine şaşırdım ve üzüldüm. Bunun benimle ilgili olmadığını biliyorum ama hepimiz için üzücü. Videonun başı sonu olmadığı için de yanlış anlaşılmış olabilir, orada alevi diye bahsettiğim kişi de dayım. Can sağlığı diyelim ne diyelim."
Fidan daha sonra sosyal medya hesaplarını kapattı.
— tolga sag (@SagTolga) March 18, 2020
— Sabahat Akkiraz (@sabahatakkiraz) March 18, 2020
— Ali Mahir Başarır (@alimahir) March 18, 2020
— F-C (@c_fkrtcff) March 18, 2020
— Bilal İşgören (@Bilalisgoren) March 18, 2020
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