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STAJ ÜCRETİ 2023 | Asgari ücret zammı ile staj ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

Asgari ücret zammı ile staj ücreti ne kadar, kaç TL olacak?

Staj ücreti araştırmaları hız kazandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu staj ücreti, 65 yaş aylığı, işsizlik maaşı, engelli aylığı gibi pek çok kalemi etkileyecek olan asgari ücret zammı için toplandı. Temmuz ayında asgari ücrete gelecek olan zammın ardından staj ücreti de yeniden belirlenecek. İşte 2023 staj ücreti hakkında merak edilenler...

Giriş: 13.06.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammı için toplanırken gözler staj zammına çevrildi. Asgari ücrete yapılacak zam, staj ücretinini de etkileyecek. Asgari ücret Ocak ayında yapılan zammın ardından 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Asgari ücretin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen ilk toplantının ardından gözler "Asgari ücret zammı ile staj ücreti ne kadar, kaç TL olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 staj ücretine ilişkin detaylar...

  • ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU TOPLANDI!

    Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere düzenlediği ilk toplantı sona erdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki toplantıya, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) heyeti ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Heyet Başkanı Veli Solak, "Masada herhangi bir rakam yok. Hayat koşullarına, enflasyona, zamlara uygun bir rakam ortaya çıkartılmalıdır" dedi

  • ASGARİ ÜCRET SON İKİ YILDA NE OLDU?

    2021 yılı ocak ayında brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olan asgari ücret 2022 ocak ayında brüt 5.004 TL, net 4.253,40 TL oldu. Brüt ücretteki artış yüzde 39.9, net ücretteki artış ise yüzde 50.51 oldu. 2022 yılı temmuz ayında asgari ücret yüzde 29.31 oranında artışla brüt 6.471, net 5.500,40 TL’ye yükseldi.

    2022 ocak ayında ise temmuz ayına göre yüzde 54.66’lık artışla brüt 10.008 TL, net 8.506,80 TL oldu. Asgari ücret ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 100, 2021 yılı ocak ayına göre de yüzde 180 oranında arttı.

    Enflasyon ise ocak ayı itibarıyla son bir yılda yüzde 64,27, 2021’in ocak ayına göre de yüzde 124 olarak gerçekleşti.

    Buna karşılık, Ocak 2021’de 380 dolar olan net asgari ücret, Ocak 2022’de 319 dolar, Temmuz 2022’de 330 dolar, Ocak 2023’te ise 455 dolar oldu. Net asgari ücret dünkü kurla 360 dolara karşılık geliyor.

  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SENARYOLARI

    İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar:

    - Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.

    - Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.

    - Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.

    - Yüzde 45’lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.

  • STAJ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

    Stajerler net asgari ücretin yüzde 30'undan az olmamak üzere aylık ücret alıyorlar. Stajyer maaşları 2023 yılı Ocak zammının ardından en az 2 bin 552 TL olarak ödeniyor.

  • ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI STAJ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Asgari ücrete yapılacak zammın ardından staj ücreti de belirlenmiş olacak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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