Sprint Koşu Nedir, Ne İşe Yarar ve Bacakları İnceltir Mi? Sprint Koşu Antrenmanları

Sprint Koşu Nedir? Ne İşe Yarar?

Sprint koşular sporcuların belli bir mesafeyi maksimum efor ve olabildiğince yüksek hız ile tamamlamaya çalıştıkları bir çeşit kısa mesafe koşularıdır. Pist ve saha disiplininin sağlanmasında da son derece önemli bir yere sahiptir. Bu sebeple çoğu koşucu hem bacaklarını güçlendirmek hem de spora hazırlanmak amacıyla sprint koşu yaparlar.

Eğer koşucu kariyerine sprint koşuyla devam edecekse ‘sprinter’ olarak bilinirler. Peki ne işe yarıyor?

Koşucuların daha disiplinli olmalarını sağlıyor.

Saha kontrolü sağlamalarına yardımcı oluyor.

Nefes egzersizlerinde önemli bir yol oynuyor.

Güç, çeviklik ve atletizm gibi unsurların uyumuyla son derece başarılı bir sonuç elde ediliyor.

Şimdi gelelim sprint koşunun diğer önemli özelliklerine. Okumaya devam edin…

Sprint Koşu Bacakları İnceltir mi? Nasıl Yapılır?

Aslında konuyla ilgili en çok merak edilenlerden birisi de sprint koşu bacakları inceltir mi? İşte cevabı:

Koşu, bacak bölgenizdeki yağlanmaların azalmasına yardımcı olur.

Sadece sprint koşular da bunun için yeterli değildir. Aynı zamanda düzenli beslenmek ve diğer sağlık egzersizlerini de yapmanız gerekiyor.

Düzenli kardiyo hareketleri ve belli günlerde yapacağınız sprint koşular size çok iyi gelecek.

Eğer bunlara dikkat ederseniz sprint koşu ile bacaklarınızı inceltebilirsiniz. Peki sprint koşu nasıl yapılır? Eğer bu sorunun de cevabını merak ediyorsanız sonraki başlığa geçin…

Sprint Koşu Antrenmanları Nasıl Olmalı?

Sprint koşu yapmak istiyorsunuz ama nasıl yapmanız gerektiğini mi bilmiyorsunuz? O halde cevabını hemen verelim.

Eğer yeni başlıyorsanız duvar ile başlamalısınız. Güçlü çıkış için taktiğini geliştirmeniz gerekiyor.

Bir adım geride duvar önünde durun ve ön dizinizi kalça yüksekliğine kadar ileri itin.

Ön diziniz en üst konumda 90 derece bükülmüş olmalı.

Ardından maksimum süratinizin ne olduğunu belirlemeye çalışın. Ağır kızak çekme hareketiyle bu gücünüzü artırabilirsiniz.

Kızağı 15- 20 metre kadar çekin.

Ağır olarak kabul görmesi için de üzerindeki ağırlığın maksimum squata yakın bir ağırlık olması gerekiyor.

Hareketiniz arka bacaklar üzerinde üçlü uzatma tekniğini sağlıyor. Ön dizinizi güçlü bir şekilde ileriye götürmeye çalışmalısınız.

Bunlara ek olarak ön ayağınızı yere uzatın ve uzanarak kendinizi ileri itin.

Ardından hızınızı artırmak için eksantrik gücünüzü geliştirmelisiniz.

Bunu da bazı özel hareketlerle yapabilirsiniz.

Örneğin, Nordic Curl hareketini tercih edebilirsiniz.

Kollarınızın savurma mekaniğini geliştirmeniz de son derece önemli.

Bütün hazırlığınız bittiğinde koşulara da hazırsınız demektir.

Eğer sprint koşu faydalarını ve tekniklerini merak ediyorsanız okumaya devam edin.

Sprint Koşu Teknikleri Neler?

Sprint koşu antrenmanlarına hazır olmanız için öncelikle yukarıda sıraladığımız maddeleri dikkate almanız gerekiyor. Bu süreçte zaten sprint koşu tekniklerini de öğrenmiş olacaksınız.

Sprint koşu teknikleri dediğimizde de hızınızı artırmanın yollarından bahsediyoruz. Eğer Nordic Curl gibi hareketlere ağırlık verirseniz ve düzenli yaparsanız hem vücudunuz ivme kazanacak hem de siz sonucundan memnun kalacaksınız.

Sprint koşu faydaları arasında yer alan nefes düzenlemesi de son derece önemlidir. Koşarken nefesinizi de düzgün ayarlayabileceğiniz için günlük hayatınızda da bu önemli bir yere sahip olacak.