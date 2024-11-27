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        Haberler Bilgi Gündem Spotify yıllık özet ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir? 2024 Spotify Wrapped çıkış tarihi

        Spotify yıllık özet ne zaman çıkacak? Spotify Wrapped nedir?

        Spotify kullanıcıları, bir kez daha yıl boyunca en çok dinledikleri şarkılara, sanatçılara ve podcast'lere dair özetlerini görme heyecanı yaşıyor. Her yılın sonunda sunulan Spotify Wrapped, dinleme alışkanlıklarını analiz ederek kullanıcıların müzik dünyasındaki tercihlerine ışık tutuyor. Sosyal medyada geniş bir etkileşim alanı bulan Wrapped, dinleyicilere favori sanatçılarını hatırlatırken, yılın en popüler şarkılarını da yeniden keşfetme fırsatı sunuyor. Peki, Spotify Wrapped 2024 hangi tarihte yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 20:13 Güncelleme: 27.11.2024 - 20:14
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        • 1

          Yılın sonuna yaklaşırken müzik tutkunlarının heyecanla beklediği anlardan biri daha yaklaşıyor: Spotify Wrapped 2024. Dinleyicilerin yıl boyunca en çok tercih ettikleri şarkıları, favori sanatçıları ve müzik türlerini ortaya koyan bu yıllık özet, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Milyonlarca kullanıcı, Spotify Wrapped sonuçlarını paylaşarak kendi müzik serüvenini gözler önüne seriyor. 2018’den bu yana bir gelenek haline gelen Wrapped, dijital müzik platformları arasında öne çıkmaya devam ediyor. İşte detaylar...

        • 2

          SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN ÇIKACAK?

          Spotify, Spotify Wrapped 2024 için resmi tarihi henüz duyurmadı. Ancak bazı kullanıcılar şimdiden "2024 neredeyse tamamlandı, Wrapped'e hazır olmak için uygulamayı güncelleyin" diyen açılır pencereler almaya başladı.

        • 3

          15 KASIM SON TARİH

          Şirket, Spotify sayfası olan sanatçıları 15 Kasım'a kadar yeni bir klip yükleyerek Wrapped 2024 deneyimine hazırlanmaya teşvik ediyor. Spotify sanatçılara, "Sizi tüm yıl boyunca tekrar tekrar dinleyen hayranlarınızla doğrudan konuşun. Ana Wrapped veri hikayesinde ve en önemli hayranlarınız için bir Wrapped video akışında yer alma fırsatı için 30 saniyeden kısa bir klip kaydedin," diyor. Klip gönderimi için son tarih 15 Kasım, bu nedenle Wrap bundan önce yayınlanmayacak.

        • 4

          WRAPPED ÇIKIŞ TAHMİNİ

          Spotify belirli bir tarih paylaşmamış olsa da, bir fikir edinmek için geçmiş sürümlere göz atabiliriz. Wrapped ilk olarak 2016'da yayınlandığında Aralık ayında yayınlanmıştı, sonraki yıllarda ise tarih daha erkene alındı.

          6 Aralık 2018,

          5 Aralık 2019,

          1 Aralık 2020,

          1 Aralık 2021,

          30 Kasım 2022,

          30 Kasım 2023.

          Önceki sürümlere bakarak Spotify Wrapped 2024'ün 30 Kasım veya 1 Aralık'ta çıkacağını varsayabiliriz.

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