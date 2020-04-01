AA

Türkiye, bölgesinde enerji ticaret merkezi olma hedefine yönelik çalışmalarına hız veriyor. Son yıllarda elektrik piyasasında derinlik ve öngörülebilirliğin giderek artmasıyla özel sektör katılımcılarının spot piyasaya ilgisi yoğunlaşıyor. Böylece Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren gün öncesi piyasasında ticaret hacmi ve miktarı da giderek artıyor.

AA muhabirinin, EPİAŞ verilerinden derlediği bilgilere göre, günlük ve saatlik referans elektrik fiyatlarının belirlendiği gün öncesi piyasasında ticaret miktarı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artarak yaklaşık 14 milyon 48 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu piyasada işlem hacmi ise martta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,57 artarak, 3 milyar 514 milyon 955 bin 489 liraya yükseldi. Bu rakam Mart 2019'da 3 milyar 237 milyon 464 bin 94 lira olarak kayıtlara geçmişti.

Geçen ay günlük bazda en yüksek işlem hacmi 155 milyon 972 bin 255 lira ile 20 Mart'ta, en düşük işlem hacmi ise 52 milyon 952 bin 499 lira ile 8 Mart'ta gerçekleşti.

Martta gün öncesi piyasasında, bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı 245 lira 9 kuruş oldu.