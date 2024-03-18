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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Sporting-Boavista maçında hakem Antonio Nobre, penaltı kararını tüm stada açıkladı! - Futbol Haberleri

        Portekiz'de hakem Antonio Nobre, penaltı kararını tüm stada açıkladı!

        Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada VAR'a davet edilen hakem Antonio Nobre, kararını tribünlere açıklayarak verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2024 - 22:46 Güncelleme: 18.03.2024 - 22:46
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        VAR'da izledi, kararını tribünlere açıkladı!
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        Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting ile Boavista'yı karşı karşıya getiren maçta ilginç bir an yaşandı.

        Mücadele 3-1 Sporting'in üstünlüğüyle devam ederken hakem Nobre, VAR monitörüne davet edildi.

        Pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı veren Nobre, tartışmalara neden olabilecek kararının gerekçesini telsizle tribünlere açıkladı.

        Ligde bir maçı eksik Sporting, mücadeleyi 6-1 kazanırken puanını 65'e yükseltip liderliğini pekiştirdi.

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